Danske forbrugeres tro på fremtiden styrtdykker

De danske forbrugeres tillid til fremtiden - og særligt deres syn på dansk økonomi - er i april røget i kulkælderen.

Danmarks Statistik spørger løbende et udsnit af danske forbrugere om deres syn på egen og landets økonomi. Og i april har svarene været de mest negative siden finanskrisen for over ti år siden.

Det er særligt samfundsøkonomien, der bekymrer forbrugerne.

Forventningerne til udviklingen i den danske økonomi det næste år er gået gennem gulvbrædderne.

Ligeledes giver forbrugerne udtryk for, at det ikke er fornuftigt at begive sig ud i større køb af eksempelvis et fjernsyn, men at det derimod er fornuftigt at spare op.

Ligesom før coronakrisen vurderer forbrugerne stadig udsigterne for deres egen families økonomi bedre end samfundsøkonomien. Men også her ses et fald i forventningerne til det næste år.

Svarene er indsamlet fra 1. til 19. april. På grund af de særlige omstændigheder har Danmarks Statistik inddelt tallene på før og efter statsministerens tale 6. april, hvor hun annoncerede, at Danmark ville begynde en delvis genåbning.

Og man kan ifølge Danmarks Statistik se, at forbrugerne bliver mere positive efter udsigten til en genåbning.

Det er ikke lige gyldigt, hvad forbrugerne tænker om både Danmark og deres egen situation.

Flere økonomer herunder cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted, peger på, at privatforbruget ikke må dratte om, hvis den danske økonomi skal rejse sig fra corona-nedlukningen.

- Det private forbrug er en af vores vigtigste vækstmotorer, og hvis vi ikke kan få den i gang, vil arbejdsløsheden stige endnu mere, skriver han i en analyse af onsdagens tal for forbrugertillid.

Cheføkonom Søren V. Kristensen fra Sydbank læser med lettelse, at forbrugerne fik mere mod på livet, da statsministeren annoncerede de første skridt i genåbningen.

- Derfor er det afgørende, at vi igen får løftet forbrugernes humør, for ellers vil krisen bide sig fast længe efter nedlukningen er fortid, skriver han i en analyse.

- Det hjælper altså ikke at åbne op for forretningerne igen, hvis forbrugerne ikke har mod på at bruge løs af spareskillingerne.