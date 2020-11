Danskere har over en billion i banken

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge har i oktober været med til at få danskernes samlede indlån til at passere en historisk milepæl.

Ved udgangen af oktober havde danskerne samlet 1020 milliarder kroner stående som indlån i bankerne. Det er første gang nogensinde, at det samlede indlån har oversteget en billion kroner.

Det viser en opgørelse fra Nationalbanken.

Milepælen er rundet, efter at danskerne i oktober alene øgede deres indlån med 28,6 milliarder kroner. Det var godt hjulpet på vej af muligheden for at få udbetalt sine indefrosne feriepenge.

I alt fik danskerne udbetalt 28,2 milliarder kroner efter skat i oktober, viser tal fra ATP.

Opdateres ...