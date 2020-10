Danskerne er tæt på at have en billion stående i bankerne

En milliard kroner er i sig selv mange penge.

Og ganger man en milliard med tusind, så får man en billion - eller et ettal med 12 nuller bagved.

Så mange penge er de danske husholdninger nu meget tæt på at have stående i bankerne i form af indlån. Det viser nye tal fra Nationalbanken.

I september havde danskerne i alt 992 milliarder kroner stående i banken. Det var altså blot otte milliarder kroner fra grænsen på en billion kroner.

Den grænse vil dog blive krydset, når der kommer tal for oktober. Det vurderer Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

Han begrunder sin vurdering med udbetalingen af indefrosne feriepenge, der i løbet af oktober er strømmet ind på mange danskeres konti.

- Danskerne er nu snublende tæt på at have en billion kroner stående i banken.

- Når vi om en måned får tal for oktober, vil vi helt sikkert se, at danskernes opsparing krydser en billion kroner, skriver Kristian Skriver i en kommentar.

Fredag havde knap 2,1 million danskere bestilt feriepenge for 46,1 milliarder kroner.

Økonomen fra Dansk Erhverv, der repræsenterer dansk erhvervsliv, har et håb om, at pengene kun kortvarigt kommer til at stå på kontoen.

Han ser gerne, at danskerne i stedet bruger nogle af pengene, da det vil gøre godt i de trængte brancher, der er ramt af coronakrisen.

Hos forsikringsselskabet PFA bliver de seneste tal fra Nationalbanken tolket som, at danskerne allerede har taget hul på glæderne og ladet feriepengene gå til forbrug, allerede inden de fik dem udbetalt.

Det hænger sammen med, at danskernes indlån faktisk skrumpede med fire milliarder kroner fra august til september.

- Det kunne dermed være en første indikation på, at danskerne lytter til det politiske signal om at vise samfundssind ved at lade feriepengene gå til forbrug og støtte de lokale erhvervsdrivende.

- Og det bliver spændende at se, hvordan udviklingen bliver i den kommende tid, siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.