Danskerne ølforbrug styrtdykker: Sænk afgiften

Bryggerier: Sænk ølafgift og fjern moms

Bryggeriforeningens direktør, Niels Hald, understreger, at bryggerierne er meget taknemmelige for de generelle hjælpepakker.

- Men ligesom for restaurationssektoren er der behov for specifikt at kigge på bryggerierne, som er blandt de store leverandører til barer, restaurationer mv.

- I denne livstruende situation for den danske bryggeribranche ser vi ingen grund til, at bryggerierne modsat andre erhverv skal betale en ekstraafgift.

- Vi foreslår derfor, at regeringen sænker den høje danske ølafgift til EU’s minimumsniveau, så Danmark kommer på linje med den tyske ølafgift.

I Danmark er der 75 øre i afgift for en 33 cl. flaske/dåse med et alkoholindhold på 4,6. I Tyskland er afgiften cirka 20 øre.

- Samtidig foreslår vi en fritagelse for betaling af moms i de kommende seks måneder for både bryggerier og kunderne i restaurations-, hotel- og cafésektoren. Det vil ikke blot være til gavn for bryggerierne, men for hele det danske samfund, siger Niels Hald.

Han fremhæver, at der arbejder over 3750 mennesker i de danske bryggerier, fordelt på 216 bryggerier spredt ud over hele Danmark – mange af dem i mindre lokalsamfund og på små øer – samtidig med at Danmark rummer nogle meget store bryggerier.

- Branchen repræsenterer derfor betydelige statslige indtægter og skaber også over 12.000 arbejdspladser fordelt i andre brancher, siger Hald.

- De danske bryggerier omsætter samlet for mere end 70 mia. kr., og man skal ikke underkende betydningen i form af arbejdspladser både på landsplan og i de små lokalsamfund, hvor bryggerierne ofte er en del af den lokale sammenhængskraft, siger Niels Hald.