Datter af Grundfos-grundlægger bliver formand i ejerfonden

Familien Due Jensen indtager endnu en vigtig post i ejerskabet bag Grundfos, som den afdøde Poul Due Jensen grundlagde.

Estrid Due Hesselholt, der er datter af Poul Due Jensen, bliver formand for Poul Due Jensens Fond. Det oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Fonden ejer 88,1 procent af pumpekoncernen Grundfos, der har omkring 19.000 ansatte og omsatte for 12,8 milliarder kroner i årets første seks måneder.

Den mistede sin formand, da Jens Bager trak sig i sidste uge. Han forlod samtidig bestyrelsen helt. Med sig tog han to andre medlemmer fra bestyrelsen.

Fonden skal have fire medlemmer af familien Due Jensen, fire repræsentanter for medarbejderne og fire "eksterne" medlemmer.

Selskabet er nede på ét eksternt medlem, Jens Moberg, men han bliver til gengæld næstformand i bestyrelsen.

I pressemeddelelsen siger Estrid Due Hesselholt, at der inden for to til tre måneder forventes at være fundet tre nye eksterne medlemmer.

Det er ikke første gang, at en efterkommer af Poul Due Jensen har roret i ejerfonden. Tidligere var det Niels Due Jensen - storebror til Estrid - der var formand.

Niels Due Jensen var Poul Due Jensens arving og overtog direktørstolen, da grundlæggeren døde.

Siden blev der skrevet bøger om magtkampene mellem Niels Due Jensen og to af hans søstre, Estrid og Ingermarie.

I dag er Niels Due Jensen ude af fondens bestyrelsen, som han ellers tidligere stod i spidsen for. Ved hans afgang valgte hans søn - Poul Due Jensen - at forblive menigt medlem for at fortsætte i selskabets daglige ledelse.

Ud over at Poul Due Jensens fond ejer 88,1 procent af Grundfos, har familien Due Jensen et ejerskab på 10,6 procent, skriver erhvervsmediet Finans.