Denne stenrige familie kan blive Magasins nye ejere

Den historiske danske varehuskæde Magasin er sat til salg af sin britiske ejer Debenhams for en pris på omkring to milliarder kroner.

Og den nye ejer kan nu blive den stenrige canadiske Weston-familie, der i forvejen ejer det kendte britiske stormagasin Selfridges, beretter The Guardian.

Familien sættes således i spil til at blive ny ejer, omend der ikke er nogen officiel udmelding om interessen.

I spidsen for familien står 77-årige Galen Weston, der er Canadas andenrigeste person med en formue på lige knap 60 milliarder kroner. Hans kone hedder Hillary og de har sammen to børn.

'Scoop'

Ifølge ekspert i detailhandel Bruno Christensen giver interessen fra Weston-familien god mening. Han mener samtidig, at det vil være et scoop for Magasin og for Danmark, hvis handlen bliver en realitet.

- Det vil være en fantastisk ejer for Magasin, fordi Weston-familien står for noget af det bedste inden for stormagasiner. De har stor erfaring og kapitalen, så det vil alt andet lige give Magasin et løft, siger han til Ekstra Bladet.

Udover Selfridges ejer familien stormagasinkæderne Brown Thomas i Irland, De Bijenkorf i Holland og Ogilvy i Montreal.

Det mest kendte er dog Selfridge, der er lidt mere luksuriøst end Magasin. Det blev i sin tid stiftet af Harry Gordon Selfridge, som der for et par år siden har været en tv-serie om på DR, som hed 'Store forretninger'.

Økonomiske problemer

Magasin er sat til salg af britiske Debenhams, der har store økonomiske problemer. Med salget af Magasin kan man dog score en stor gevinst, da man i 2009 købte stormagasinet for blot 100 millioner kroner. Dengang kæmpede Magasin med underskud og gæld og havde sågar været tæt på at gå konkurs.

Men de senere år har Magasin lavet en kæmpe turnaround, der har fået indtjeningen til at stige eksplosivt. Magasin, der har seks varehuse og en webshop, omsatte således sidste år for 2,8 mia. kr. og tjente 135 mio. kr. efter skat.