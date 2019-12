Derfor kan statens advokat score timeløn op til 2700 kroner

For Kammeradvokaten er der markant flere penge i at arbejde med konkurssager frem for at arbejde for staten

Som Ekstra Bladet i går kunne fortælle, har Kammeradvokaten med Boris Frederiksen i spidsen været med at hæve salærer for 172 millioner på arbejdet med syv krakkede banker.

Rigmandsbanken Capinordic er den af bankerne, hvor timelønnen har været højst med 2723 kroner. Den dækker alt fra studenter og fuldmægtige til advokater og partnere, som har arbejdet på sagen.

Men når statens foretrukne advokat arbejder som kurator i konkurssager, så er det ikke en del af Kammeradvokatordningen, og derfor behøver man ikke at tage udgangspunkt i statens takster, som er markant under den normale timeløn for advokater.

Partnere

Selv ikke hvis det kun var partnere, som havde udført alt arbejdet på Capinordic-boet, ville de kunne tage den samme timeløn.

I dag koster det således staten 2491 kroner i timen, når en partner er på sagen. En advokatfuldmægtig koster det halve.

Kammeradvokatens timepriser 2019 Partner: 2.491 kroner Advokat > 3 år: 2.019 kroner Advokat < 3 år: 1.688 kroner Advokatfuldmægtig: 1.245 kroner 'I timepriserne er indregnet alle Kammeradvokatens bagvedliggende kapacitets- og støtteomkostninger, herunder aflønning af medarbejdere i andre personalekategorier end de ovenfor anførte.' Alle beløbene er ekskl. moms. Kilde: Moderniseringsstyrelsen Vis mere Luk

Og så er det generelt ligegyldigt, om Kammeradvokaten er endt som kurator i et konkursbo i sin egenskab af at være statens foretrukne advokat. I tilfældet med Capinordic skal det dog nævnes, at Boris Frederiksen ikke blev udpeget, fordi han var statens advokat.

- Honoraret i konkursboerne betales ikke af staten, men af konkursboets aktiver og dermed af alle kreditorer, siger Boris Frederiksen til Ekstra Bladet.

Udspecificering

Normalt er det ikke muligt at se, hvor mange timer partnere og advokater har brugt på et konkursbo i forhold til studenter og fuldmægtige.

Men i konkursboet for Amagerbanken, hvor Boris Frederiksen sammen med sin medkurator Jørgen Holst indtil videre har tjent 96 millioner kroner for lidt mere end 40.000 timers arbejde, er det blevet udspecificeret i den seneste såkaldte acontobegæring.

Her fremgår det, at partnere stod for omkring 13,5 procent af timerne, mens advokaterne stod for 54 procent, og de fuldmægtige stod for 30 procent. De resterende timer stod studenter og lignende for med omkring tre procent.

Hvis man ud fra dette tog udgangspunkt i statens timetakster ville regningen for Amagerbanken blive omkring 68 millioner.

De fastsatte timetakster, som Kammeradvokaten får for sit arbejde for staten, bliver i øvrigt for tiden genforhandlet.

Moderniseringsstyrelsen oplyser til Ekstra Bladet, at man forventer, at en ny aftale bliver klar i starten af det nye år.