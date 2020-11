DF-profil sælger kendt spisested

Den forhenværende transportordfører og folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti Kim Christiansen sætter sin kendte restaurant A' Porta i Mariager til salg.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

- Alting har en ende her i livet. Vi har lagt så meget i det, og vi har fået et rigtig pænt sted og brugt corona-nedlukningen fornuftigt, så det fremstår virkelig pænt og funktionelt, siger han til Ekstra Bladet.

Han understreger, at det har været hårdt arbejde at drive restauranten.

- Jeg er lige blevet 64, så der er ikke så mange arbejdstimer i mig, som der har været, siger han.

Det er hårdt at drive en restaurant, fortæller Kim Christiansen, der ejer A'Porta sammen med sin kone Pia Adelsteen. Foto: Ernst van Norde

Klar til pensionist-livet

I stedet vil Kim Christiansen, der nu ser frem til at blive pensionist, bruge tiden på andre ting. Han forsikrer, at han ikke kommer til at kede sig.

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg får dårligt tid til at pudse min gamle amerikanerbil. Jeg er ved at lave et studie, hvor jeg kan spille musik og indspille mine sange. Og så vil jeg tage rundt og holde lidt foredrag om mine 14 år som politiker. Der er mange gode historier at fortælle, siger han.

Kim Christiansen får dårligt tid til at pudse sin amerikanerbil. Arkivfoto: Finn Frandsen

Prisen for restauranten, der i øjeblikket drives som bodega og frokostrestaurant, lyder på 1.795.000 kroner. Ifølge salgsopstillingen lyder den årlige omsætning i restauranten på 1.640.000 kroner.

Kim Christiansen er klar over, at den kan blive svær at sælge midt i coronapandemien, men han er fortrøstningsfuld.

- Vi sælger sikkert ikke så meget her i coronatiden, men vi kommer om på den anden side, og så bliver det sol og sommer igen.

Kim Christiansen ser frem til at dedikere mere tid til musikken. Foto: Ernst van Norde

Nedlukning

DF'eren, der ejer restauranten sammen med sin kone Pia Adelsteen, overtog restauranten 1. april 2013 og har drevet den lige siden.

Restauranten blev lukket helt ned, da coronapandemien blussede op i foråret. Allerede 16. marts satte Kim Christiansen og hans kone et 'lukket´'-skilt på indgangen til restauranten.

- Det er en forbandet træls situation, som vi og alle mulige andre er bragt i, sagde Kim Christiansen dengang ugeavisen.dk, som reaktion på, at han var nødt til at lukke sin restaurant og krostue i forbindelse med nedlukningen af samfundet.

Kim Christiansen vil nu sælge sin krostue. Foto: Finn Frandsen

Allerede dengang var den tidligere politiker overbevist om, at nedlukningen ville koste mange konkurser, men han var overbevist om, at parret nok slukke klare sig, så længe corona-situationen og nedlukningen ikke varede i flere måneder. Restauranten var tvangslukket fra 16. marts til 28. maj, fremgår det af salgsopstillingen.

A' Porta er ikke erklæret konkurs, men nu har parret valget at sætte hjertebarnet til salg.

Tiden er inde til nye udfordringer for ægteparret i Mariager. Foto: Ernst van Norde

