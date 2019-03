DFDS-kaptajn forlader skuden og erstattes af finansdirektør

Det danske færgeselskab DFDS mister sin direktør Niels Smedegaard, der har sagt op. Det oplyser DFDS i en selskabsmeddelelse.

Han bliver erstattet ved roret af selskabets nuværende finansdirektør, Torben Carlsen.

Ifølge Smedegaard har han smidt sin opsigelse for i højere grad at koncentrere sig om sine roller i andre selskabers bestyrelse.

- Min tid i DFDS har været en fantastisk rejse, og jeg stolt over den fremgang, der er skabt for selskabet og dets medarbejdere, kunder og aktionærer, siden jeg tiltrådte, siger han i meddelelsen.

- Det har været en svær beslutning at sige farvel, men efter at have stået i spidsen for selskabet i over 12 år er tiden kommet til at bruge mere af min energi og erfaring i bestyrelsessammenhænge.

Niels Smedegaard har været administrerende direktør i DFDS siden starten på 2007. To år efter tiltrådte Torben Carlsen som finansdirektør.