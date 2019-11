Direktør får skatterabat: Nordea skjuler identitet

HR-chef i Nordea Danmark, Camilla Beckmann, vil ikke svare på spørgsmål angående den koncerndirektør, som er ansat på forskerordningen, fordi hun ikke vil udtale sig om ’individuelle forhold for konkrete personer.

Men hun vil gerne forklare om bankens generelle brug.

- Ordningen giver os mulighed for at udvide vores søgefelt og kandidatpuljer, når vi skal finde den rigtige kandidat til en stilling. Kombinationen af den store konkurrence efter højt specialiseret arbejdskraft og den generelle lave ledighed i det danske arbejdsmarked, gør nemlig, at udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i Danmark alene ikke altid er tilstrækkelig.

- Derudover er det vores erfaring, at medarbejdere fra udlandet er med til at skabe en god dynamik internt i banken, og at de også kommer med nye og anderledes perspektiver qua deres internationale baggrund.

Det er en ordning, som banken har benyttet sig af i stigende grad.

- I takt med den udvikling, som den finansielle sektor har gennemgået i de senere år, er der et stigende behov for højt kvalificeret arbejdskraft inden for specifikke områder, såsom Compliance og IT. Her har vi haft stor fordel af at kunne udvide kandidatpuljen og afsøge mulighederne både i og uden for Danmarks grænser.

- Kritikerne af forskerordningen vil mene, at I bare kunne betale nogle flere penge i løn. Kunne I ikke også bare det?

- Ofte har internationale kandidater flere muligheder at vælge mellem, når de skal finde et nyt job. Derudover kan andre mere private omstændigheder gøre sig gældende ved en international ansættelse/flytning, hvilket gør at det lokale lønniveau ikke altid er attraktivt for internationale kandidater. Desuden er vi også her i konkurrence med landene omkring os, der tilbyder lignende ordninger.

- 255 ansatte er flest i vores undersøgelse. Hvorfor tror du, at det er tilfældet?

- Uden at vide hvem de andre virksomheder er, er mit bedste bud, at vi, qua vores nordiske tilstedeværelse og den sektor vi opererer i, har et behov for forskellige og højt specialiserede kompetencer og erfaringer, som ikke altid findes lokalt i de forskellige lande.