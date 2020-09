Discovery-direktør færdig

En omlægning hos Discovery Networks betyder, at den nu tidligere direktør, Christian Kemp, stopper.

Det skriver MediaWatch.

Omlægningen betyder, at virksomhedens aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge og Finland bliver samlet.

Samtidig reduceres bemandingen, og det betyder blandt andet, at stillingerne som landedirektører fjernes. Dermed er Christian Kemp fortid i virksomheden.



- Christian er en solid topchef og har gang på gang bevist, at han kan stå stærkt i modgang. I løbet af de seneste par år har han været med til at transformere den danske drift og skabe en betydelig abonnentvækst på Dplay. Han har også spillet en central rolle i omdannelsen af den nordiske salgsoperation. Jeg ønsker Christian Kemp alt det bedste i fremtiden, siger Jean-Briac Perrette, topchef for Discovery International, i en pressemeddelelse.

Christian Kemp har været direktør i Discovery Network Danmark siden 2013.

Kasper Kryger, der indtil nu har været salgsdirektør, bliver ny chef for driften i Discovery Networks i Danmark.