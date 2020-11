Disney med blodrødt regnskab

Underholdningskoncernen Disney er kommet ud med et tab svarende til 4,5 milliarder kroner grundet corona

Underholdningskoncernen Disney er kommet ud med blodrødt regnskab, der viser minus 710 millioner. Dollars!

Det svarer til et tab på 4,5 milliarder kroner.

Faktisk er selskabets regnskab nærmest vendt på hovedet sammenlignet med året før, hvor overskuddet lød på 777 millioner dollars.

Det fremgår af et netop offentliggjort regnskab for koncernens fjerde kvartal.

Det er især nedlukningen af koncernens parker, der har været med til at koste dyrt på selskabets bundlinje. Desuden får nedturen for krydstogtskibe også en del af skylden for nedturen.

Endelig oplyser selskabet, at det har indstillet en række filmproduktioner, og dermed mangler indtægterne også herfra.

Regnskabet har fået kursen på Disney-aktien til at falde, efter den ellers er steget siden den amerikanske børs åbnede i morges.