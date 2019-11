Dømt for kæmpe svindelnummer: Nu starter han rådgivningsfirma

Tidligere Hesalight-direktør Lars Nørholt er dømt for storsvindel. Alligevel har han startet et firma inden for virksomhedsrådgivning

Han er personligt konkurs, har fået konkurskarantæne i tre år og blev i starten af 2019 idømt en rekordlang fængselsstraf for svindel for mere end 400 mio. kr.

Alligevel vil Lars Nørholt, tidligere direktør og ejer i det konkursramte lysselskab Hesalight, nu tilsyneladende til at rådgive andre.

I hvert fald har han startet selskabet Consultant Company 2019, der beskæftiger sig med "virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Det fremgår af oplysninger i CVR-registret.

Ekstra Bladet har stillet Lars Nørholt en række spørgsmål til hans nye selskab, men han har ikke svaret.

Den skandaleramte direktør har anket sin fængselsdom til Østre Landsret, hvor sagen skal behandles fra januar 2020 og flere måneder frem. Han er derfor på fri fod.

Fik konkurskarantæne

For knap et år siden blev Lars Nørholt idømt tre års konkurskarantæne, fordi han ifølge Retten i Roskilde havde gjort sig skyldig i "groft uforsvarlig forretningsførelse" som direktør i Hesalight.

Lysselskabets konkurs i november 2016 medførte et stort tab for en række investorer, bl.a. Pensiondanmark, IKEA og Pensam, som havde givet selskabet et lån på samlet ca. 600 mio. kr.

Hesalight i Roskilde lignede længe en kæmpe succes, men endte med en konkurs og afsløring af kæmpe svindel. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

I forbindelse med sagen om konkurskarantæne fandt retten det bevist, at Lars Nørholt som direktør havde udbetalt "betydelige ulovlige aktionærlån" og i øvrigt havde handlet i strid med både bogføringsloven, selskabsloven, årsregnskabsloven og momsloven.

Hesalight-skandalen I efteråret 2015 lignede lysvirksomheden Hesalight fra Roskilde en kæmpe succes. Selskabets regnskaber viste en voldsom vækst og store millionoverskud, som blev tjent på at sælge lamper til kommuner og private virksomheder over hele verden. Desuden var det lykkedes Hesalight at få et lån på samlet ca. 600 mio. kr. fra pensionskasserne Pensam og Pensiondanmark samt IKEA-koncernen og Danske Bank. Men i foråret 2016 krakelerede glansbilledet, da Børsen kunne afsløre, at Hesalight havde løjet om blandt andet kunder og direktørens uddannelse i det materiale, der var brugt til at skaffe det store lån. Herefter havnede Hesalight i en sand mediestorm, der kulminerede, da Erhvervsstyrelsen dumpede de imponerende regnskaber og krævede helt nye. I de nye regnskaber var de store millionoverskud forsvundet. I efteråret 2016 viste det sig, at lånet på 600 mio. kr. var brugt, og Hesalight gik konkurs. På konkursdagen ransagede Bagmandspolitiet selskabets kontor og flere andre adresser, blandt andet Lars Nørholts villa. I januar 2019 blev Lars Nørholt i Byretten i Roskilde dømt skyldig i bedrageri, dokumentfalsk, momssvindel, mandatsvig og skyldnersvig for mere end 400 mio. kr. Dommen lød på syv års ubetinget fængsel - ligesom Stein Bagger i 2009 blev idømt for sin svindel i IT Factory. Lars Nørholt har dog anket til Østre Landsret med krav om pure frifindelse. Vis mere Luk

Konkurskarantænen forhindrer ham i at stå i spidsen for et dansk anpart- eller aktieselskab, men Consultant Company 2019 har status af "enkeltmandsvirksomhed".

Nyt comeback-forsøg

Det er ikke første gang, at Lars Nørholt forsøger sig med et comeback efter Hesalights konkurs.

I månederne efter konkursen lancerede han et andet konsulentfirma med navnet Hesalight002.

- Det er jo version 2 af en kæmpe succes, og lige om lidt er jeg klar til at annoncere de første ordrer. Eller det er jo ikke mig, men de selskaber, jeg arbejder for, som får ordrerne, sagde han i den forbindelse til Børsen.

Lars Nørholt forsøgte sig i kølvandet på Hesalights konkurs med konsulentfirmaet Hesalight002. Det selskabs hjemmeside er nu lukket. Foto: Carsten Bundgaard

Halvandet år senere blev han dog idømt syv års ubetinget fængsel af Byretten i Roskilde for bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, skyldnersvig og momssvig for mere end 400 mio. kr.

Dommen placerede Lars Nørholt side om side med Stein Bagger i toppen af listen over de hårdeste straffe for økonomisk kriminalitet i danmarkshistorien.

Hesalight002's hjemmeside er i dag lukket.

