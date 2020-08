Dømt storsvindler gør comeback

Efter en lang fængselsstraf for bedrageri er Steen Gude tilbage i ejendomsbranchen. Og han nægter fortsat, at han har snydt nogen

Ejendomsspekulanten Steen Gude blev udråbt som en af finanskrisens store skurke, og i 2014 blev han idømt seks års ubetinget fængsel for omfattende økonomisk kriminalitet.

Men nu er han på fri fod og igen aktiv i erhvervslivet.

Ifølge Ekstra Bladets kilder har Steen Gude fået en ledende rolle hos entreprenørselskabet ISCO i Glostrup, som blandt andet står bag et stort byggeprojekt på Gilleleje Havn.

Oplysningerne om hans rolle i selskabet bekræftes både af hovedpersonen selv og hans nye chef, Mads Tolderlund.

- Jeg er ene alene projektleder, skaffer noget arbejde og sørger for at gøre kunderne tilfredse. Jeg har ikke adgang til nogen banker, forsikrer 58-årige Steen Gude, som er dømt for skyldnersvig, bedrageri og skattesvig for mere end 200 millioner kroner.

Kriminaliteten blev begået i hans forretningsimperium Stones Invest, som gik konkurs i 2008. Ved domsafsigelsen i 2014 blev han - udover fængselsstraffen - frakendt retten til at drive virksomhed.

Artiklen fortsætter under billedet...

Steen Gude har i årevis fastholdt, at han ikke er skyldig i den grove svindel, som han er dømt for i både by- og landsretten. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

- Aldrig snydt nogen

Selvom Steen Gude er dømt ved både by- og landsretten, er han fortsat meget uenig i dommens konklusioner, fortæller han Ekstra Bladet.

- Jeg har aldrig nogensinde snydt nogen mennesker for noget som helst, og det kommer jeg heller aldrig til. Jeg er så pisse træt af at blive hængt ud for alle andres lort, siger han.

- Så du mener altså, at både by- og landsretten har taget fejl i din sag?

- Ja, det er da 100 procent. Der er jo ikke nogen beviser for noget som helst. Det her handlede ikke om, at nogen skulle have gjort noget forkert. Det handlede om, at nogen skulle have ansvaret for det i finanskrisens vugge, siger han.

Bare normalt ansat

Steen Gudes nye arbejdsgiver ISCO er ejet af Mads Tolderlund, som samtidig er direktør i selskabet.

Han kender til Steen Gudes dom, men har ingen bekymringer omkring ansættelsen af den straffede erhvervsmand, fortæller han.

- Han har mig bekendt fået en straf, og han har udstået sin straf. Da jeg ansatte ham i sin tid, så var det faktisk, efter at han søgte et job og passede på nogle af de kvalifikationer, han havde indenfor byggeri, siger han.

- Han er bare helt normalt ansat, ligesom vores smede og vvs'ere, siger Mads Tolderlund, som tilføjer, at Steen Gude i starten var ansat i en slags træningsperiode efter aftale med Kriminalforsorgen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Steen Gude levede i mange år en luksustilværelse og boede bl.a. i dette hus på Skodsborg Strandvej. Foto: Niels Hougaard/Ritzau Scanpix

Søn også ansat

Men noget tyder på, at Steen Gude efterfølgende har fået sat et markant aftryk på ISCO.

Hans søn er således også blevet ansat i selskabet som byggeleder. Derudover er det lille revisionsselskab Crowe fra Hellerup netop blevet hyret som revisor for ISCO.

FAKTA: Steen Gude 58 år

Stiftede i 1995 Stones Invest, der igennem årene udviklede sig til en større koncern, som opkøbte og startede virksomheder indenfor byggeri, møbler, glasværk, yachts, fly og ejendomme

Stones Invest gik konkurs i september 2008 med en samlet gæld på over 4 mia.

I 2012 blev Steen Gude idømt seks år fængsel for bedrageri, skyldnersvig og skattesvig for over 200 mio. kr. ved retten i Lyngby

I 2014 stadfæstede Østre Landsret dommen

Og det var faktisk netop Crowes hovedejer, Søren Jonassen, som i sin tid underskrev regnskaber for Steen Gudes koncern Stones Invest.

Steen Gude hævder dog, at han ikke har anbefalet revisorselskabet til ISCO's ledelse.