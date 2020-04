Don Ø taber skattesag: Får smæk på millioner

I 00’erne var han succesrig formand i FC København og en magtfuld skikkelse i dansk fodbold.

Men de seneste år er det gået hastigt ned ad bakke for 76-årige Flemming Østergaard, der er bedst kendt under navnet ’Don Ø’.

I 2017 blev han idømt halvanden års fængsel for kursmanipulation. Og nu har han også tabt en skattesag, der koster ham et millionbeløb.

Det viser en afgørelse fra Østre Landsret, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

- Vi lever i en bananstat. Jeg er bestemt ikke tilfreds med afgørelsen og forsøger derfor at få sagen i Højesteret, siger Flemming Østergaard.

Han fortæller, at han har klaget til Procesbevillingsnævnet, som skal tage stilling til, om sagen skal i Højesteret.

Honorar for millioner

Skattesagens omdrejningspunkt er årene lige før finanskrisen, hvor selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment (PS&E), havde fuld fart på.

I årene 2006 og 2007 modtog bestyrelsesformand Flemming Østergaard samlet 16 millioner kroner, viser dokumenterne fra retten. Heri var inkluderet hans faste honorar samt yderligere betaling for andre opgaver.

Flemming Østergaard var direktør i FC København fra 1997 til 2002. Herefter var han formand frem til 2010. I 2019 var han tilbage i Parken efter sin tid i fængsel og får her en krammer af cheftræner Ståle Solbakken. Foto: Jens Dresling

I maj 2008 blev der lavet en aftale, så PS&E – ud over hans faste formandshonorar – skulle betale et af Flemming Østergaards selskaber 4,5 millioner kroner årligt for at udføre konsulentopgaver.

Det handlede om arbejde i forbindelse med etableringen af et kæmpe feriecenter i den italienske by Montepaone samt andre projekter i blandt andet Thailand og USA.

Når Flemming Østergaard fik konsulenthonoraret gennem sit selskab – og ikke personligt – behøvede han ikke at betale så stor en del af pengene til Skat.

'En ordentlig gang bank'

Flere år senere – i forbindelse med straffesagen om kursmanipulation - begyndte Skat dog at interessere sig for millionoverførslerne.

Her fandt man frem til, at Flemming Østergaard personligt var 'rette indkomstmodtager' af de penge, som PS&E havde betalt for konsulentydelser til hans selskab.

Derfor er hans skattepligtige indkomst for årene 2008 og 2009 blevet forhøjet med samlet 6,75 millioner kroner.

Flemming Østergaard blev i 2017 idømt halvandet års fængsel og en bøde på 9 millioner kroner for kursmanipulation. Her er han med sin forsvarsadvokat, Sysette Vinding Kruse. Foto: Tariq Mikkel Khan

Flemming Østergaard har klaget over afgørelsen til først byretten og siden landsretten. Men han har nu tabt sagen ved begge instanser.

Og det koster ham altså en regning i millionklassen.

- Det er en ordentlig omgang bank, han får. Flemming Østergaards selskab blev i første omgang beskattet af pengene. Nu bliver han så også personligt beskattet af dem. Det betyder, at han i sidste ende kommer til at betale mere end 100 procent i skat af pengene, siger Thorbjørn Helmo, direktør i selskabet TaxMaster, som yder skatterådgivning.

Pengene har Flemming Østergaard endnu ikke betalt, da han som nævnt vil forsøge at få sagen i Højesteret.

Don Ø: 'Det er dybt urimeligt'

Flemming Østergaard er bestemt ikke tilfreds med, at Østre Landsret har pålagt ham at betale skat af et honorar på 6,75 millioner kroner, som han tjente i 2008 og 2009.

Hans selskab har nemlig allerede betalt skat af pengene, forklarer han.

- Hvis man forsøger at snyde Skat, så skal man betale. Det er der ingen tvivl om. Men det har jeg ikke gjort. Jeg er blevet rådgivet til at gøre det på den her måde af revisorer, siger han.

- Det er blevet en principsag for mig, fortæller Flemming Østergaard om kampen mod Skat. Foto: Philip Davali

Den tidligere Parken-formand fortæller videre, at han har accepteret at blive beskattet personligt af millionbeløbet. Men i så fald kræver han, at hans selskab ikke også skal beskattes.

- Jeg vil gerne betale skat af pengene, men ikke dobbelt. Det er simpelthen dybt urimeligt og en principsag for mig, siger han.

'En hetz'

I 2017 blev han idømt en straf på halvandet års fængsel samt en bøde på 9 millioner kroner for at have manipuleret med kursen på aktierne i Parken Sport & Entertainment, hvor han var formand.

Den dom kalder han 'et justitsmord' og lægger ikke skjul på sin utilfredshed med systemet generelt.

- Jeg føler, at det her er en urimelig hetz mod mig, hvor almindelig sund fornuft er en by i Rusland, siger han.