Dow Jones-indekset lukker med et fald på ti procent

Torsdag blev en dag til historiebøger på børsen i New York. Dow Jones-indekset faldt med ti procent, hvilket målt i procent er det største fald siden børskrakket i oktober 1987 - også kaldet 'sorte mandag'.

Dermed overgår faldet enkeltdags reaktioner på både 11. september og finanskrisen.

Dow Jones er et af tre toneangivende indeks på Wall Street. Traditionelt har det været kendt som industriindekset. Det indeholder dog i dag også aktier som Apple, Microsoft og Walt Disney.

Også de to andre toneangivende indeks - det brede S & P 500-indeks og teknologiindekset Nasdaq - faldt stort torsdag. Det tabte henholdsvis 9,5 og 9,4 procent af deres værdi.

Torsdag stod det klart fra starten, at der var tale om en hård dag på børsen i New York. Efter få minutter blev handlen suspenderet, fordi store fald udløste en af børsens mekanismer for at undgå panik.

Dermed var handlen suspenderet i et kvarter.

Til erhvervsmediet CNBC beskriver Kathy Entwistle, der er vicepræsident for UBS' afdeling for formuepleje, en snigende panik på børsen i New York:

- Corona-virusset er skræmmende, og folk ved ikke, hvad de skal forvente, siger hun til CNBC.

- Det er lidt som en tsunami, der er på vej. Vi ved, at den rammer os når som helst, og ingen ved, hvad resultatet kommer til at blive.

Efter handlen lukkede onsdag talte USA's præsident, Donald Trump, til nationen om spredning af coronavirus. Her annoncerede han blandt andet, at USA indfører indrejseforbud fra lande i EU's Schengen-samarbejde.

- Dette var den dyreste tale i historien. Investorerne stemmer med deres fødder, og jeg kan ikke bebrejde dem, sagde Luca Paolini, chefstrateg hos Pictet Asset Management, til Financial Times.

I løbet af dagen forsøgte den amerikanske centralbank ellers at vende stemningen med en ordenlig saltvandsindsprøjtning.

Kurserne rettede sig umiddelbart op, da centralbanken oplyste, at den vil pumpe op mod 2500 milliarder dollar ind i det finansielle marked i USA de kommende uger.

Men effekten døde ud og ændrede altså ikke ved de store fald.