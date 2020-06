DR-'Løve' advaret om mystiske millioner

Et mystisk millionlån har placeret Peter Warnøe fra 'Løvens Hule' i myndighedernes søgelys for mulig hvidvask. Hans revisor har advaret om lånet i årevis

Den kendte erhvervsmand Peter Warnøe er i årevis blevet advaret af sin revisor om et millionlån, som har fået Erhvervsstyrelsen til at mistænke ham for hvidvask.

Fem år i træk har revisoren i hans selskab BBW Invest ApS nemlig udstyret regnskaberne med en 'manglende konklusion' - et slags rødt flag.

Peter Warnøe (nummer to fra venstre) var investor i tv-programmet 'Løvens Hule'. I efteråret 2019 trak sig han efter at være blevet politianmeldt i en sag om ulovlige aktionærlån. Foto: Per Arnesen/DR

Det skyldes, at Warnøe ikke har kunnet dokumentere overfor revisoren, hvor et lån på fem millioner kroner stammer fra.

'Ledelsen (Peter Warnøe, red.) har ikke kunnet tilvejebringe tilstrækkelig og egnet dokumentation,' skriver revisoren i det seneste regnskab.

Kronprinsens ven fik mystiske millioner

Mistanke om hvidvask

Ifølge Peter Warnøe er der ikke noget opsigtsvækkende i advarslerne.

'Selskabets revisor har taget et sædvanligt forbehold i regnskabet, fordi lånet ikke er tilbagebetalt,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Men der er intet sædvanligt ved sagen.

Som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet begyndte Erhvervsstyrelsen i foråret 2019 at undersøge lånet, der blev betragtet som 'mistænkeligt'.

Peter Warnøe blev i efteråret 2019 politianmeldt, fordi han i årevis har taget ulovlige lån på mindst 20 millioner kroner i sine selskaber. 'En måde at overleve på', har han kaldt det. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Peter Warnøes forklaring på pengenes oprindelse var så vag, at både Bagmandspolitiet og Skattestyrelsen blev underrettet.

’Der er således mulig mistanke om sorte penge/hvidvaskning,’ skrev en ansat hos Erhvervsstyrelsen i en mail til Skattestyrelsen.

56-årige Peter Warnøe har tidligere afvist overfor Ekstra Bladet, at der er noget at komme efter.

'Jeg har ikke hørt fra SKAT desangående eller nogen anden myndighed,' skrev han i den forbindelse.

Aldrig mødt långiver

Sagens kerne er fem millioner kroner, som i 2013 kom ind i Peter Warnøes selskab.

Han har forklaret til Erhvervsstyrelsen, at det var et lån fra 'en samarbejdspartner i Dubai'.

’Pengene kom fra Mr. Pinchin i Dubai og var organiseret af en Mr. Rakesh, som arbejdede for Mr. Pinchin,’ skrev Warnøe i en mail til styrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Peter Warnøe (th.) har i mange år været en del af kronprins Frederiks inderkreds. Her er de til Adele-koncert i 2016. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

I mailen tilføjede han, at der aldrig blev lavet en skriftlig låneaftale. Og ifølge Warnøe kan millionerne ikke betales tilbage.

’Jeg har aldrig mødt Mr. Pinchin, og Mr. Rakesh har jeg ingen kontakt til mere. Han er fra Indien og vist flyttet tilbage til Indien fra Dubai,’ forklarede han i mailen til Erhvervsstyrelsen.

Ekstra Bladet har tidligere forsøgt at få Peter Warnøe til at uddybe sin relation til de omtalte personer, men uden held.

Vil beholde pengene

Han har forklaret til Erhvervsstyrelsen, at han nu ikke kan gøre andet end at beholde de fem millioner kroner.

’Min opfattelse er derfor, at lånet ikke skal tilbagebetales, i og med jeg intet har hørt i mange år og der ikke foreligger dokumentation fra långiver,’ har Warnøe skrevet til styrelsen.

Peter Warnøes mor er Anne Fabricius-Bjerre, som tidligere var gift med den kendte komponist Bent Fabricius-Bjerre. Foto: Claus Lunde/Ritzau Scanpix

Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra hverken Skattestyrelsen eller Bagmandspolitiet.

Det er derfor uvist, hvordan de to myndigheder har reageret på underretningen fra Erhvervsstyrelsen.