DR-'Løve' fik mystisk lån: Dumpet af revisor

Peter Warnøes revisor har afvist at godkende et nyt regnskab. Det skyldes et mystisk millionlån

Et mystisk lån på 5 millioner kroner har bragt finansmanden Peter Warnøe - der er kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule' - i problemer.

Som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet underrettede Erhvervsstyrelsen i foråret 2019 både Bagmandspolitiet og Skattestyrelsen om lånet, der er givet til Warnøes selskab BBW Invest.

Nu har selskabets revisor så afvist at godkende et nyt årsregnskab. Det skyldes, at Peter Warnøe ikke har kunnet dokumentere, hvor millionlånet kommer fra.

- Jeg har ikke noget at sige til det der, siger finansmanden, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

Peter Warnøe (nummer to fra venstre) var investor i tv-programmet 'Løvens Hule', inden han i efteråret 2019 trak sig i kølvandet på en sag om ulovlige aktionærlån. Foto: Per Arnesen/DR

Kronprinsens ven fik mystiske millioner

Aldrig mødt långiver

De 5 millioner kroner kom ind i Warnøes selskab i 2013.

Men seks år senere begyndte Erhvervsstyrelsen at interessere sig for lånet, der blev karakteriseret som 'mistænkeligt'.

Og Peter Warnøes forklaring gjorde ikke sagen bedre.

’Pengene kom fra Mr. Pinchin i Dubai og var organiseret af en Mr. Rakesh, som arbejdede for Mr. Pinchin,’ skrev Warnøe i en mail til styrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Peter Warnøe (th) har i mange år været en nær ven af kronprins Frederik. Her er de på vej til koncert i 2016. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

I mailen tilføjede han, at der aldrig blev lavet en skriftlig låneaftale. Og ifølge Warnøe har han ikke mulighed for at betale millionerne betale.

’Jeg har aldrig mødt Mr. Pinchin, og Mr. Rakesh har jeg ingen kontakt til mere. Han er fra Indien og vist flyttet tilbage til Indien fra Dubai,’ forklarede han i mailen til Erhvervsstyrelsen.

Men hos styrelsen var man ikke helt overbevist. Derfor blev sagen givet videre til Bagmandspolitiet og Skattestyrelsen.

'Der er således mulig mistanke om sorte penge/hvidvaskning,’ skrev en ansat hos Erhvervsstyrelsen i foråret 2019 i en mail til Skattestyrelsen.

Gulddrengens store nedtur

- Aldrig hørt noget lignende

Ekstra Bladet har tidligere forelagt Peter Warnøes forklaring i sagen for en hvidvask-ekspert.

- Jeg må sige, at jeg undrer mig meget over hans forklaring. Jeg har faktisk aldrig hørt noget lignende. Det virker meget fornuftigt, at myndighederne interesserer sig for sagen, sagde Jakob Dedenroth Bernhoft i den forbindelse.

Han er indehaver af virksomheden Revisorjura.dk, der rådgiver om bekæmpelse af netop hvidvask.

Blå bog - Peter Warnøe Født i december 1963 Medstifter af it-selskabet Complet Data, som i 1997 blev solgt for et trecifret millionbeløb Satsede senere på ejendomsinvesteringer i Dubai, Danmark og Tyskland Da finanskrisen ramte, var Peter Warnøe tæt på at gå konkurs Startede i 2016 venturefonden Nordic Eye med rigmanden Lars Tvede Blev i 2019 politianmeldt for at tage ulovlige aktionærlån for et stort millionbeløb. Sagen betød, at Peter Warnøe trak sig fra TV-programmet 'Løvens Hule' Efterfølgende brød et offentligt slagsmål ud i Nordic Eye. Det endte med, at Lars Tvede i starten af 2020 blev sparket ud Vis mere Luk

Mistanke om hvidvask

Af korrespondancen med Erhvervsstyrelsen fremgår det, at Peter Warnøe ikke mener, at han kan gøre andet end at beholde pengene.

’Min opfattelse er derfor, at lånet ikke skal tilbagebetales, i og med jeg intet har hørt i mange år og der ikke foreligger dokumentation fra långiver,’ har han skrevet til styrelsen.

De seneste år har Peter Warnøe flere gange været i myndighedernes søgelys - bl.a. i sager om ulovlige aktionærlån. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Peter Warnøe har i øvrigt tidligere afvist overfor Ekstra Bladet, at der skulle være noget som helst at komme efter i sagen.

'Jeg har ikke hørt fra SKAT desangående eller nogen anden myndighed,' skrev han dengang.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra hverken Skattestyrelsen eller Bagmandspolitiet. Det er derfor uvist, hvordan de to myndigheder har reageret på underretningen fra Erhvervsstyrelsen.