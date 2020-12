Drama på kostskole: Bortvist forstander meldt for indbrud

Onsdag troppede den bortviste skoleleder Morten Ulrik Jørgensen pludselig op på den skandaleramte kostskole Havregården i Nordsjælland for at hente ting. Han er nu anmeldt for indbrud

Skandalen omkring den nordsjællandske kostskole Havregården fortsætter med uformindsket styrke.

Onsdag troppede den bortviste forstander Morten Ulrik Jørgensen - sammen med fire andre - pludselig op på skolen for at hente nogle personlige ting.

Men ifølge Havregårdens bestyrelsesformand, Jonas Fedder Witt, nøjedes han ikke med det.

- Det var en meget voldsom oplevelse, og mange var chokerede over, at Morten pludselig stod der. Men han fik overtalt personalet til at lukke ham ind. Og så tog han en masse ting, som ikke er hans egne - herunder personaleoplysninger, siger formanden.

- Vi havde udtrykkeligt bedt ham om ikke at møde op på skolen, så nu er sagen meldt til politiet som et indbrud, tilføjer han.

Nordsjællands Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at sagen er anmeldt.

Kostskolen Havregården er blevet centrum for en skandale. Skolen skal lukkes ned efter nytår. Foto: Linda Johansen

- Vi hentede bare mine ting

Havregårdens bestyrelse har i forvejen meldt Morten Ulrik Jørgensen til politiet for fysiske magtanvendelser overfor børn på skolen samt nogle økonomiske forhold.

Men nu er han altså også anmeldt for indbrud.

Da Ekstra Bladet kontakter hovedpersonen selv, kan han dog ikke genkende formandens version af sagen.

- Vi hentede bare mine private ting, og det var min tidligere souschef, som låste op for mig, siger han.

- Bestyrelsen betragter det som et indbrud og har meldt sagen til politiet. Er du bekendt med det?

- Overhovedet ikke. Og jeg har heller ikke hørt noget fra politiet, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Kostskolen Havregården Havregården er en kostskole for børn i alderen 11-16 år, som har været udsat for omsorgssvigt eller kæmper med andre udfordringer. Kostskolen modtager årligt millioner af kroner fra de kommuner, der henviser børn til Havregården. Børnene overnatter på skolen, som har åbnet 365 dage om året. Morten Ulrik Jørgensen har været forstander siden 2007, men blev for nylig fyret. Skolen har modtaget flere påbud fra Socialtilsyn Hovedstaden og blev i november 2019 underlagt skærpet tilsyn. Vis mere Luk

Stor uenighed

I det hele taget er der ikke meget ved episoden på Havregården, som formand Jonas Fedder Witt og Morten Ulrik Jørgensen er enige om.

Den politianmeldte forstander kan for eksempel slet ikke genkende, at nogen skulle være blevet chokeret over hans pludselige fremmøde på skolen.

- Tværtimod. Vi blev venligt modtaget, og vores ting blev stillet frem. Så jeg oplevede det kun positivt, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Formand Jonas Fedder Witt er ikke enig. Han fortæller, at Morten Ulrik Jørgensen blandt andet tog et billede med fra kontoret, som ikke var hans eget.

Det erkender den tidligere forstander.

- Det var en fejl. Billedet var ikke mit, og da jeg fandt ud af det, blev det naturligvis leveret tilbage, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Inden skandalen om Havregården begyndte at rulle, var Morten Ulrik Jørgensen et fremtrædende medlem af byrådet i Gribskov Kommune for partiet Nyt Gribskov. Han er nu ude af partiet. Privatfoto

Havregården og Morten Ulrik Jørgensen kom voldsomt i vælten i oktober.

Her kunne Ekstra Bladet i samarbejde med DR afsløre, at skolen for sårbare børn i længere tid har været præget af krænkelser, vold og mobning.

Samtidig viste rapporter fra Socialtilsynet, at sager om seksuelle krænkelser var blevet slettet fra skolens systemer.

Kort tid efter afsløringerne blev Morten Ulrik Jørgensen - der allerede var blevet bortvist - også meldt til politiet.

Samtidig blev det besluttet, at Havregården skal lukke efter nytår.

På et nylig samråd i Folketinget har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kaldt myndighedernes håndtering af sagen for 'en kæmpe katastrofe'.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er blevet kaldt i samråd om Havregården-sagen. Her har hun erkendt, at myndighederne ikke har håndteret sagen godt nok. Foto: Jens Dresling

