Drastisk fald: Laveste oliepris i 17 år

Mandag morgen er prisen for Nordsøolie 23,5 dollar pr. tønde. Det er den laveste oliepris siden 2003, skiver mediet Dagens Næringsliv ifølge TV2 Norge.

Olieprisen er siden nytår faldet med 65 procent.

Prisen for amerikansk letolie var i nat under 20 dollar per tønde, men den ligger mandag morgen på 20,5 dollar.

- Dette er et historisk oliepriskollaps. Vi vil se et øget produktionsstop, siger lederen af Center on Global Policy ved Columbia University, Jason Bordoff.

De lave oliepriser skyldes blandt andet, at De Olieeksporterendes Landes Organisation (Opec) og Rusland ikke kunne enes om en aftale om at stoppe olieproduktionen, hvilket ellers skulle have været med til at presse olieprisen op.

Desuden har tiltagene mod coronavirus i mange lande betydet et fald i efterspørgslen på olie.