Droppede ud af gymnasiet: Nu lever Karl af at male på sko

21-årige Karl Faurholt har fået sin egen butik i København, hvor han blandt andet håndmaler sneakers for derefter at sælge dem videre

- Der var simpelthen for meget arbejde.

Sådan lyder forklaringen på, at den daværende 18-årige Karl Faurholt for tre år siden forlod gymnasiet og 2.g for at hellige sig sin sneaker-forretning KarlsKicks.

Her maler og renoverer han blandt andet sneakers, så kunderne kan blive 'unikke' og 'skille sig ud fra mængden'.

- Jeg har altid været speciel på den måde, at jeg malede mine cykler og mit tøj, så ingen andre havde det samme. Jeg ville gerne skille mig ud, siger han til Ekstra Bladet.

Hul i sko

Det startede helt konkret med et par slidte Adidas-sko med hul i.

- Så limede jeg noget spiderman-stof på og gik rundt med dem.

Efterfølgende lagde han et billede af skoene op på Facebook, hvilket fik folk til at skrive til ham. Og så startede forretningen ellers.

I første omgang over nettet og de sociale medier.

Artiklen fortsætter under billedet...

Karl har et par Nike Airmags fra ’Tilbage til fremtiden’ med Michael J Fox til salg for 40.000 kroner for en kunde. De har været på markedet i seks-syv år, men der er kun lavet 1500. Foto: Olivia Loftlund

Mens han har knap 10.000 følgere på Instagram, så er han endnu større på Facebook med mere end 41.000 følgere.

Det har betydet, at han har kunnet sælge speciallavede sko til kunder fra blandt andet Hong Kong og USA. Nu har han også sin egen butik i det indre København.

- Jeg åbnede den for et år siden. Her laver jeg blandt andet custom sneakers og sætter dem i stand, siger han.

Prutte priser

Derudover sælger han også nye sneakers og tilbehør som eksempelvis renseprodukter og skobeskyttelse, hvilket der er godt salg i.

Artiklen fortsætter under billedet...

Et par hvide sneakers fra Nike er i gang med at blive redesignet af Karl Faurholt. Foto: Olivia Loftlund

- Det går godt. Jeg kan mærke, at man bliver taget mere seriøst nu, end hvis jeg bare var på Facebook. Men det er svært at tjene mange penge på det, siger han.

Han oplever således tit, at mange danske kunder gerne vil 'prutte om priserne'.

- Det ville jeg måske også selv gøre, men med den mentalitet er det bare sværere at tjene penge på de her sko. Huslejen og skat koster jo også, siger han.

I den forbindelse nævner han eksempelvis et par sko, som han solgte for 10.000 kroner.

- Efter husleje og moms tjente jeg 500 kroner på dem, og det er jo ikke meget, men jeg synes, det er et sjovt marked, så på den måde er det fint.