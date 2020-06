DSB indgår byggeaftale til trecifret millionbeløb

DSB Ejendomme er gået sammen med selskabet FB Gruppen om at bygge en boligejendom på op til ni etager og 29.000 kvadratmeters lejeboliger på Grønttorvet i Valby.

Grunden på i alt 20.000 kvadratmeter ligger op ad jernbanesporene til Ny Ellebjerg Station i den nyudviklede bydel i udkanten i Valby. Ifølge planen skal de første beboere kunne flytte ind i slutningen af 2021.

Den administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling, Søren Beck-Heede, vil ikke røbe, præcis hvad handlen med FB Gruppen har indbragt DSB, men det er et betragteligt beløb.

- Vi har lagt den pågældende grund i et selskab, hvor FB Gruppen så har købt 50 procent for et mindre trecifret millionbeløb. Værdien i selskabet er altså nu værdien af grunden, samt de likvider som FB Gruppen er kommet med, siger Søren Back-Heede, der nu skal søge yderligere finansiering i banken, før byggeriet kan færdiggøres.

Skal lejes ud

Prisen for FB Gruppen er blevet fastsat på baggrund af en uvildig vurdering, og når lejlighederne står færdige, skal de generere løbende lejeindtægter til at understøtte DSB's togdrift, fortæller direktøren videre.

Søren Back-Heede kan endnu ikke sige, hvad lejen bliver for de enkelte lejligheder, men den kommer til at ligge på niveau med de øvrige lejligheder i det nybyggede område, slår han fast.

Majoriteten af aktierne i FB Gruppen ejes af Hans-Bo Hyldig, der i 2019 kom ind på Berlingskes liste over de 100 rigeste i Danmark med en anslået formue på 1,4 milliarder kroner.