DSV sluger schweizisk konkurrent med milliardbud

Den danske transport- og logistikvirksomhed DSV har overtalt sin schweiziske konkurrent Panalpina til at slå pjalterne sammen. DSV ender med at betale 30,5 milliarder kroner for Panalpina.

Det oplyser DSV i en meddelelse til fondsbørsen mandag morgen.

DSV har overtalt aktionærer, der ejer 69,9 procent af aktionerne i Panalpina, til milliardbuddet.

Købstilbuddet er betinget af, at ejere af 80 procent af Panalpina siger ja. Dermed udestår det at overtale ejere af yderligere 10,1 procent af Panalpina.

Med købet af schweizerne får DSV både navn og aktionærer med i købet. DSV vil i forbindelse med købet ændre navn til DSV Panalpina.

Samtidig bliver fonden Ernst Göhner Group, der var storaktionær i Panalpina, den største aktionær i DSV Panalpina. I alt får Ernst Göhner 11 procent af aktierne i DSV med handlen.

Det sker, fordi en del af prisen, som DSV betaler til ejerne af Panalpina, er i form af nye DSV-aktier. I alt skal mængden af DSV-aktier forøges med 23 procent.

Buddet betyder samtidig en stor økonomisk gevinst for Panalpina-aktionærer.

De kan se frem til at miste deres aktier til en værdi, der er 43 procent højere end kursen på aktien dagen før, at DSV kom med sit første købstilbud.

I meddelelsen fremhæves fordelene ved stordrift som en af årsagerne til, at DSV ønsker at opkøbe Panalpina.

- Sammenlægningen af DSV og Panalpina udbygger vores position som en førende, global speditørvirksomhed, siger DSV-formand Kurt Larsen.

- Sammen kan vi udvide vores globale netværk og styrke udbuddet af ydelser over for vores kunder, hvilket vil udbygge vores konkurrencemæssige fordele i industrien.

Når DSV har slugt Panalpina, har virksomheden en størrelse på 118 milliarder kroner og mere end 60.000 medarbejdere. I alt vil den nye virksomhed arbejde i 90 lande.

Det vil gøre DSV til en af verdens fire største virksomheder i sin branche.