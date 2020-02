Dynekongens søn hænger fars navn op på facaden

Der er kommet et nyt stor skilt op på Jysks facade i Brabrand ved Aarhus.

Nu står der ved siden af ’Jysk’ også ’Lars Larsen Group’, for den afdøde dynekonges 47-årige søn Jacob Brunsborg har besluttet at bruge dette navn i stedet for Jysk Holding, som familiens holdingselskab tidligere hed.

Kæmpe bonus til alle ansatte: Så meget får de

Sammen med sin søster Mette, der driver landbrug, ejer han og deres i alt fire børn i 3. generation denne pengetank, der har værdier for mere end 13 milliarder kroner.

I det første store interview siden dynekøbmandens død i 2019 forklarer arvingen Jacob Brunsborg om navneskiftet.

Enken: Ville gøre Lars stolt

- Det var noget af det allerførste, som jeg tog fat i. Nok først og fremmest for at give mig selv en begyndelse, som ikke var Jysk. Min far var jo mr. Jysk, og hans blod var blåt-hvidt, som er kædens farver. Han var her, da vi opfandt Lars Larsen Group, men han sagde det aldrig. Han var Jysk, siger Jacob Brunsborg til Finans.

I fjor gik han i sin fars fodspor og blev bestyrelsesformand i Lars Larsen Group.

- Vi har nu et nyt udgangspunkt og fjernet det gamle Jysk Holding, da det ikke var klart, hvad der var hvad. Derfor har vi omdøbt til Lars Larsen Group, der favner alt – også Jysk med de blå-hvide butikker. Jysk udgør den langt største del, men mit mål er at udjævne det lidt hen over mine år. Jysk-kæden skal vokse i samme hastighed som hidtil og køre efter at åbne 2.000 nye butikker, så de på et tidspunkt når 5.000, siger Jacob Brunsborg til ervhvervsmediet.

Lars Larsens sidste ønske: Familien får magten