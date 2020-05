Dyster forudsigelse: Kan skrumpe 30 procent

De nedlukkede virksomheder under coronakrisen kan 'nemt' få USA's bruttonationalprodukt (bnp) til at skrumpe med 20-30 procent i indeværende kvartal.

Det siger formand for den amerikanske centralbank Jerome Powell natten til mandag dansk tid i tv-programmet '60 Minutes' på den amerikanske tv-kanal CBS ifølge nyhedsbureauet AFP.

Jerome Powell siger også, at USA's ledighed kan toppe på 20-25 procent, hvilket vil være det højeste siden depressionen i 1930'erne.

- Tallene fra dette kvartal, der slutter i juni, vil være meget, meget slemme. Der vil være en stor nedgang i økonomisk aktivitet og stor stigning i ledighed, siger Jerome Powell i programmet.

På trods af det forventer Powell ikke en ny depression.

- Jeg tror, at der er en god chance for, at der kommer positiv vækst i tredje kvartal, siger Jerome Powell i tv-programmet.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Ifølge myndighederne er 30 millioner job gået tabt i USA, der er verdens største økonomi, grundet de mange nedlukninger af virksomheder under restriktionerne for at stoppe spredningen af coronavirusset.

Jerome Powell siger, at det kan tage indtil slutningen af næste år, før økonomien er tilbage på rette fode.

Det vil højst sandsynligt kræve en vaccine, siger han.

Den amerikanske centralbank har allerede pumpet 2200 milliarder dollar, svarende til 15.000 milliarder kroner, ind i den amerikanske økonomi.

Jerome Powell gentog, at regeringen skal pumpe flere penge ud.

Repræsentanternes Hus i USA godkendte natten til lørdag dansk tid et lovforslag om en hjælpepakke på 3000 milliarder dollar. Den forventes dog at blive nedstemt i Senatet.

Klokken 02.30 natten til mandag dansk tid har USA registreret knap 90.000 coronarelaterede dødsfald. Knap 1,5 millioner er blevet registreret som smittede, hvoraf 272.000 er meldt raske igen.