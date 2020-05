Efter afsløring: Harboe skal stå skoleret for Nordea

Kriseramte Harboes Bryggeri skal nu forklare sig overfor investoren Nordea.

Det kræver den nordiske storbank, efter Ekstra Bladet onsdag afslørede, at det børsnoterede bryggeri siden 2015 har købt 'varer' for et tocifret millionbeløb af den mangeårige direktør Bernd Grieses personlige selskaber.

I 2016 købte Harboe to huse i Skælskør for 7,5 millioner kroner. Sælgeren var bryggeriet egen direktør Bernd Griese. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi har læst Ekstra Bladets artikler med interesse og vil nu henvende os til virksomheden med spørgsmål. Og så må vi se, hvad der bliver konsekvensen af deres svar, siger Stine Green Paulsen, kommunikationschef i Nordea.

Hun oplyser, at Nordea har en investering på omkring 20 millioner kroner i landets tredjestørste bryggeri, hvis aktiekurs de seneste år er raslet ned.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Bernd Griese, som i 2019 skiftede fra direktør til formand i Harboe.

Advarer mod Harboe

Harboe-bossen er tidligere blevet beskyldt for at sætte sine egne interesser over aktionærenes.

Onsdag kunne Ekstra Bladet så fortælle, at bryggeriet siden 2015 har købt 'varer' og 'materielle aktiver' for 28 millioner kroner af Bernd Grieses private selskaber.

Hvem ejer Harboes Bryggeri? Bernd Griese og hans familie ejer blot 16 pct. af aktierne i Harboes Bryggeri. Men familiens aktier er såkaldte A-aktier. Det betyder, at Bernd Griese, hans hustru Kirsten og deres tre døtre Karina, Vibeke og Pernille har 53,5 procent af stemmerne i selskabet. Dermed bestemmer de fortsat suverænt over bryggeriet. Kilde: Regnskaber i Harboes Bryggeri Vis mere Luk

Afsløringen fik formand i Dansk Aktionærforening, Ole Søeberg, til at reagere.

- Der er så mange røde flag her, at jeg vil råde investorer til at holde fingrene fra Harboes Bryggeri. Der bliver nødt til at være mere klarhed over, hvorfor alt det her foregår. Det er ikke normalt, at et børsnoteret selskab handler med sin direktør på den her måde, sagde han.

Harboes Bryggeri har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelser om kritikken. Det har heller ikke været muligt at få svar på, hvad bryggeriet har fået for de mange millioner, der er betalt til Bernd Grieses selskaber.

Danske Bank følger sagen

Nordea er ikke den eneste investor, som nu har rettet blikket mod Skælskør.

Danske Bank vil også kigge Harboes Bryggeri over skulderen.

Bernd Griese familie sidder fortsat på magten i Harboes Bryggeri. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

'Vi følger stadig sagen og vil på den baggrund vurdere, hvilke eventuelle tiltag vi vil iværksætte,' skriver Claes Lautrup Cunliffe fra Danske Banks presseafdeling.

