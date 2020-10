Efter afsløringer: Bortvist skoleleder meldt til politiet

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladets journalist her.

Skandalen om kostskolen Havregården i Gilleleje bliver nu en sag for politiet.

Tidligere på dagen har Ekstra Bladet i samarbejde med DR afsløret, at ledelsen både mistænkes for at dække over grove krænkelser og for at bruge hårdhændede metoder over for børnene.

Og nu har bestyrelsen så besluttet at politianmelde den mangeårige forstander Morten Ulrik Jørgensen, som tidligere på måneden blev bortvist fra skolen.

- Havregårdens bestyrelse har over den seneste tid modtaget en række henvendelser med oplysninger, som har deres udspring i den daværende forstanders ageren. Dem beder vi nu politiet om at belyse. Vi er ikke selv i stand til at finde ud af, hvad der er op og ned i de her sager, og derfor videregiver vi dem nu til de relevante myndigheder, siger formand Jonas Fedder Witt.

Tidligere på måneden blev forstander Morten Ulrik Jørgensen bortvist fra Havregården, som han havde arbejdet på siden 1991. Nu er han politianmeldt af bestyrelsen. Foto: Kim Matthäi Leland/Ritzau Scanpix

- Hvilke forhold politianmeldes Morten Ulrik Jørgensen for?

- Vi har fået en række henvendelser med oplysninger om økonomiske ting. Derudover handler det om fysiske magtanvendelser over for børnene på skolen, siger formanden, som selv har været elev på Havregården.

Han ønsker ikke at konkretisere sagen yderligere på nuværende tidspunkt. Men Morten Ulrik Jørgensen er af både tidligere lærere på Havregården og Socialtilsynet blevet kritiseret for at vælte børn ud af sengen om morgenen.

Havregården har fået flere påbud fra Socialtilsynet og blev sidste efterår underlagt skærpet tilsyn. Kostskolen er lige nu truet af lukning. Foto: Linda Johansen

Tager orlov fra byråd

Ekstra Bladet har været i kontakt med den afsatte forstander Morten Ulrik Jørgensen, der nu er meldt til Nordsjællands Politi.

Han fortæller, at bestyrelsen ikke har fortalt ham noget om anmeldelsen.

- Det kommer i den grad bag på mig. Andet kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra Morten Ulrik Jørgensen, som i årevis har været et fremtrædende medlem af byrådet i Gribskov Kommune.

Han er - ifølge Gribskov Kommunes hjemmeside - ét af blot to medlemmer af Børne- og Ungeudvalget.

Efter Ekstra Bladets korte snak med Morten Ulrik Jørgensen meddeler han i en mail, at han netop har bedt Gribskov Kommunes borgmester, Anders Gerner Frost, om at få bevilget orlov.

Morten Ulrik Jørgensen er medlem af byrådet i Gribskov og repræsenterer partiet Nyt Gribskov. Det samme gør borgmester Anders Gerner Frost. Privatfoto

- Det var børnemagt

Tidligere på dagen har Ekstra Bladet og DR beskrevet, hvordan Havregården i længere tid har været præget af overgreb, vold og mobning.

Alene i 2020 er der hos Nordsjællands Politi indløbet anmeldelser om blufærdighedskrænkelser, vold, trusler og afpresning mellem eleverne.

Og sådan har billedet været længe, fortæller flere tidligere lærere til Ekstra Bladet.

- Visitationen af børnene var forkert. Vi havde indadvendte børn, udadvendte børn, voldelige børn og børn på stoffer. Det var én stor pærevælling, og der var ingen vindere. Vi ansatte forsøgte at råbe bestyrelsen op, men kunne ikke komme igennem med noget, siger Jette Viekilde Pedersen, som var lærer og sikkerhedsrepræsentant på Havregården indtil 2018.

- Vil du sige, at børnene på skolen havde det godt?

- Nej, det havde de ikke. Og vi ansatte kunne ikke stille noget op, for vi var for få. Det var simpelthen børnemagt, hvor de stærke styrede.

Ikke længere tillid

Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt Havregården flere uanmeldte besøg den seneste tid. Og tilsynet har nu krævet en redningsplan af bestyrelsen.

Den skal være afleveret i morgen - ellers risikerer skolen at blive lukket.

- Jeg er dybt ulykkelig over den situation, som Havregården står i. Vi har tydeligvis ikke formået at hjælpe de her børn og unge, som vi burde. De seneste uger er sagen eskaleret, og der er også kommet nye oplysninger til bestyrelsen, som vi er blevet nødt til at kigge på. Det har været en hård tid for os alle, siger formand Jonas Fedder Witt.