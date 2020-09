Efter afsløringer: Storinvestor dropper Harboe

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladets journalist

Krisen i Harboes Bryggeri bliver bare dybere og dybere.

I sidste uge kunne Ekstra Bladet fortælle, at storinvestoren Nordea har trukket sin støtte til den magtfulde formand, Bernd Griese, og flere andre bestyrelsesmedlemmer.

Og nu vælger en anden af selskabets største investorer, Sparinvest, at trække sig.

'Vi har pr. 7. september solgt hele vores aktieandel i Harboe Bryggeri,' oplyser kommunikationschef Jonas Rømer Haugegaard til Ekstra Bladet.

Sparinvest - som havde aktier i bryggeriet for 4-5 millioner kroner - ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Harboes formand, 78-årige Bernd Griese, er ikke vendt tilbage på spørgsmål om sagen.

Bernd Griese var øverste direktør i Harboe i mere end 30 år, men trak sig fra posten i efteråret 2019. I dag er han bestyrelsesformand i bryggeriet. Foto: Mik Eskestad/Ritzau Scanpix

- Den her sag er betændt

Netop Bernd Griese er centrum for de kritiske historier, som Ekstra Bladet de seneste måneder har bragt om landets tredjestørste bryggeri.

Her er det kommet frem, at formanden har solgt flere private ejendomme til Harboe, ligesom bryggeriet siden 2001 har købt ind for over 300 millioner kroner i hans private selskaber.

Harboes Bryggeri købte i sommeren 2016 det hvide hus på billedet af Bernd Griese, som dengang var Harboes direktør. Prisen var 4,6 millioner kroner. Foto: Tariq Mikkel Khan

I kølvandet på de mange historier - der falder sammen med store underskud og ledelsesuro - er Harboes aktiekurs de seneste måneder faldet til det laveste niveau i årevis.

Men selvom investeringen i Harboe givetvis er endt med tab for Sparinvest, kan der alligevel være gode grunde til at sælge ud.

Det vurderer Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

- Den her sag er betændt. Og man kan sagtens forestille sig, at Sparinvest har brugt uforholdsmæssigt meget tid på investeringen i Harboes Bryggeri, i forhold til hvor meget den fylder økonomisk. Sparinvest kan sagtens have tænkt, at der er for meget bøvl, siger han.

Kritisk aktionær har solgt

Og det er ikke kun Sparinvest, som har trukket sig fra Harboes Bryggeri.

En anden af selskabets største investorer, Fundamental Invest, har også solgt alle sine aktier for nylig. Det oplyser direktør Michael Voss til Ekstra Bladet, men han ønsker ikke at udtale sig yderligere.

Michael Voss fra Fundamental Invest er tidligere kåret til verdens bedste kapitalforvalter. Men han har ingen tro på Harboes Bryggeri. Foto: Sofia Busk/Ritzau Scanpix

Tidligere har han dog bestemt ikke lagt skjul på sin kritik af formand Bernd Griese.

'De mange helt usædvanlige transaktioner mellem ham selv privat og bryggeriet Harboe gør ham, efter min vurdering, uegnet til at bestride en bestyrelses– eller ledelsespost i et børsnoteret selskab pga. mangel på sund dømmekraft,' har Michael Voss tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

'Udtalelsen må stå for Michael Voss’ egen regning,' lyder svaret dengang fra Harboes Bryggeri.

