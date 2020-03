Efter bland selv-slik stop: Rema 1000 fortsætter salget

Torsdag kunne både Coop og Salling Group oplyse, at man i deres supermarkeder midlertidigt stopper salget af bland-selv slik på grund af coronavirus.

Nu oplyser Rema 1000 til Ekstra Bladet, at man i deres supermarkeder vil fortsætte salget af bland selv-slik til trods for konkurrenternes beslutning.

- Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og er i tæt kontakt med dem Sundhedsmyndighederne siger, at virussen ikke smitter gennem madvarer, og derfor har vi indtil videre valgt at fortsætte salget af bland selv-slik, siger kommunikationschef i Rema 1000, Jonas Schrøder.

Hos Coop begrundede man beslutningen om at stoppe salget med, at man havde fået mange henvendelser fra kunder, der anbefalede, at supermarkederne skulle ophøre bland selv-salget.

Hos Rema 1000 oplever de også at få mange henvendelser fra kunderne, men her mener man, at det at ophøre salget umiddelbart er en forkert vej at gå.

- Vi oplever, at kunder spørger om rigtig mange ting. Også om brød, der ikke er pakket ind, og hvad skal der så ske, hvis man går ned ad den vej. Derfor synes vi, det er vigtigt at holde sig til myndighedernes anbefalinger. De har også oplyst på et pressemøde, at det er dem, der tager sig af krisetiltagene. Men vi gør os selvfølgelig hele tiden overvejelser i denne her tid, siger kommunkationschefen.

Hos Salling Group er argumentet jo ikke, at man stopper salget, fordi virussen skulle smitte gennem madvarer. De stopper, fordi de oplever, at folk står meget tæt ved bland selv-slikket. Hvad tænker I om det?

- Jeg forstår godt argumentet, men så skal vi pakke mange varer væk rigtig mange steder, så derfor følger vi sundhedsmyndigyhedernes retnignslinjer om at give plads og opfordrer kunderne til at holde afstand til hinanden, siger Jonas Schrøder.

Han oplyser desuden, at der i Rema 1000-butikkerne vil blive sat skilte op, om at kunderne skal passe på sig selv og hinanden.