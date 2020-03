Efter coronaudbrud: SAS skruer ned for flyvninger

SAS aflyser alle fly til Hongkong og skruer ned for kapaciteten på korte flyvninger

Udbruddet af den nye coronavirus, der for alvor er nået til især Norditalien, får nu SAS til at skrue ned for flere flyvninger.

Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Konkret betyder det, at SAS fra 5. marts aflyser alle fly til Hongkong, og samtidig reagerer selskabet på den faldende efterspørgsel på flyvninger generelt.

Fordi omsætningen ventes at blive ramt som følge af udbruddet, tager SAS en række initiativer for at skrue ned for omkostningerne.

Indfører ansættelsesstop

Det betyder blandt andet en reduceret kapacitet på korte flyvninger, som dermed betyder færre udgifter til brændstof, lufthavne og andre afgifter. Derudover vil SAS også skrue ned for administrations- og personaleomkostninger og indføre ansættelsesstop.

SAS oplyser, at de reducerede personaleomkostninger blandt andet kan involvere midlertidige nedskæringer, frivillige opsigelser og tidlig pension.

Endvidere vil SAS udskyde 'ikke-kritiske projekter' samt markedsføringskampagner.

Som følge af krise-situationen trækker SAS desuden sine økonomiske forventninger til 2020 tilbage. De oplyser samtidig, at de endnu ikke er i stand til at komme med et nyt bud på, hvordan året ender, som følge af den nuværende situation.

Hvad de nye initiativer helt konkret betyder for SAS' kortdistance-flyvninger er uvist, men foreløbig er to flyvninger til det nordlige Italien aflyst tirsdag morgen. Det drejer sig om en afgang til Bologna klokken 8 og et fly til Milano klokken 8.25. Årsagen til aflysningerne er dog foreløbig ikke oplyst.