Efter Cristianos skifte: Salget eksploderer for dansk firma

Den danske undertøjs-producent JBS med hovedsæde i Herning kan gnide sig i hænderne over fodbold-ikonet Cristiano Ronaldos sensationelle klubskifte fra spanske Real Madrid til italienske Juventus.

Allerede i slutningen af juli - kun få uger efter at klubskiftet var blevet en realitet - kunne administrerende direktør hos JBS Textile Group, Michael Alstrup, konstatere, at salget af de efterhånden berømte, dansk-designede CR7-underbukser i Italien havde rundet det dobbelte af, hvad der blev solgt i Spanien i hele 2017.

- Vi var faktisk lidt skeptiske, da vi igennem hans agent, Jorge Mendes, hørte om Cristianos mulige skifte. Mest fordi spansk klubfodbold i de senere år har været langt mere eksponeret end italiensk klubfodbold i Danmark og det meste af verden. Men jeg må sige, at vores skepsis blev gjort til skamme, siger Michael Alstrup til Ekstra Bladet.

Dette billede er taget i forbindelse med lanceringen af CR7-underbukserne i 2013. JBS-ejer og bestyrelsesformand Claus Bjerg Sørensen til venstre og administrerende direktør i JBS Michael Alstrup flankerer Cristiano Ronaldo. Privatfoto

Den danske direktør er efter fem års samarbejde med den 33-årige verdensstjerne kommet på fornavn med portugiseren, som han har haft adskillige møder med, siden Cristiano selv henvendte sig til det danske firma i begyndelsen af 2013.

Michael Alstrup ønsker ikke at gå i detaljer om de økonomiske sejre, som er fulgt med aftalen, og han ønsker heller ikke at udtale sig om, hvad superstjernen tjener på at lægge navn og spændstig krop til CR7-underbukserne.

Inspiration igennem Wozniacki

Man kan imidlertid udlede af regnskabstallene hos JBS, at CR7 står for 15 procent af en totalomsætning på 370 millioner kroner - altså cirka 55 milloner kroner i seneste regnskabsår.

- Det er ikke for pengenes skyld, at Cristiano gør det her. Han havde, inden vores samarbejde begyndte, drømt om at få sit eget brand og ikke bare være blikfang for eksempelvis Nike, og det var her, vi kom ind i billedet. Han havde bidt mærke i vores reklamefremstød for dameundertøj med brandet 'Caroline Wozniacki - this is me', fortæller den 52-årige JBS-direktør og fortsætter med begejstring i stemmen:

- Cristiano er en super skøn person, der giver krammere og knusere. Han er helt nede på jorden og er bare en god, glad fyr, men jeg ville ikke bytte tilværelse med ham.

Michael Alstrup har også ofte mødt Ronaldos mor og stedfar, som fodbold-fænomenet med sin astronomiske indtjening har fået ud af den fattigdom, som han selv voksede op i på fødeøen Madeira i Atlanterhavet.

Vil gerne til Herning

Portugiserens potentiale er nærmest uendeligt både på og uden for banen. Det er, udover det italienske salgsboom af CR7-underbukserne, også blevet understreget af, at Juventus allerede har solgt 750.000 trøjer med Ronaldos navn på ryggen. Til sammenligning solgte klubben med base i Torino 900.000 trøjer i alt i hele 2017.

JBS-direktør Michael Alstrup er ikke i tvivl om, at samarbejdsaftalen med Ronaldo i et globalt perspektiv er det bedste, der nogensinde er sket for det 79 år gamle firma.

I Madrid i april i år. Til venstre Thomas Sønderkjær, chef for JBS´Oympia/Marathon-kollektion, dernæst Cristiano Ronaldo og Michael Alstrup i midten og Morten Giverskov, eksportchef for JBS´CR7-afdeling. Privatfoto

- Men det har også krævet tid og kræfter. For at blive i fodboldterminologien kan man sige, at vi inden CR7 spillede i Europe League, mens vi siden er rykket op i Champions League. Det betyder så også, at vi i fremtiden vil kunne få et hvilket som helst verdensnavn i vores fold, hvis vi ønsker det.

En ulempe ved Cristianos flytning fra Madrid er, at det nu er slut med at besøge fodboldstjernens VIP-loge på Estadio Santiago Bernabeu. Logen med 24 pladser har egen kok og tjener og har ofte dannet ramme om Michael Alstrups møder med Ronaldos agent Jorge Mendes og dennes datter, Marisa.

Efter Ronaldos salg til Juventus kan Michael Alstrup ikke længere nyde udsigten fra portugiserens VIP-lounge på Estadio Santiago Bernabeu i Madrid. Privatfoto

- Cristiano har aldrig været her hos os i Herning. Han ville ellers gerne i forbindelse med en landskamp for Portugal i København, men det kunne desværre ikke lade sig gøre.

- Han kærer sig rigtig meget om CR7, og jeg er overbevist om, at det kun er et spørgsmål om tid, inden det sker, siger Michael Alstrup.

***

Kort om JBS

Med 350 medarbejdere og forhandlere i en lang række lande er JBS Textile Group A/S Danmarks største og førende producent af undertøj.

Produktionen af CR7 og firmaets andre produkter foregår i Litauen.

JBS blev stiftet i 1939 af den nu afdøde Jens Bjerg Sørensen, hvis ældste søn, Claus Bjerg Sørensen, er bestyrelsesformand og ejer af virksomheden.

Michaels Alstrup har været ansat i JBS i 29 år, hvoraf de seneste 15 år har været som administrerende direktør.

Forud for aftalen med selveste Cristiano Ronaldo købte JBS i 2008 Egtved Strømpen og lancerede en strømpe med Mads 'Blærerøven' Christensens navn på. Strømpen sælger stadig godt. I forbindelse med et strategimøde få år senere talte ledelsen ansporet af succesen med 'Blærerøven' om at lancere et andet produkt med et verdensnavn.

Strategien blev realiseret i 2013 via aftalen med verdens vel nok bedste fodboldspiller igennem de seneste 10-12 år.