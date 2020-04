Efter en uges fald: Antallet af ledige vokser igen

Mandag meldte 2051 personer sig ledige. Det er flere end de cirka 500, der frameldte sig som ledige. Dermed er der tale om en stigning i antallet af ledige, hvilket er første gang i en uge.

Helt præcis er antallet af ledige steget med 1555. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Tallene inkluderer ikke de personer, der er på ordningen med lønkompensation, hvor staten betaler en del af lønmodtagernes løn for at forhindre fyringer.

Ifølge Erhvervsministeriet er ordningen blevet brugt til at betale dele af 150.000 lønmodtageres løn.

Beskæftigelsesministeriet har siden udbruddet af coronavirus dagligt oplyst om udviklingen i antallet af ledige.

Status mandag var, at der var blevet 46.957 flere ledige siden 9. marts. Det er tallet for antallet af nye ledige fratrukket de personer, som har været ledige, men har frameldt sig.

Det er dog værd at holde sig for øje, at ikke alle de personer, som har frameldt sig som ledige, har frameldt sig, fordi de har fået et arbejde.

For 56 procent af de frameldte gælder, at de har i stedet for at være ledige har meldt sig som syge, er gået på barsel eller pension eller har påbegyndt en uddannelse.

Ifølge Dansk Industri er der derfor tabt flere job end ledighedstallene giver udtryk for.

Danmarks Statistik har mandag oplyst, at der i februar var 2.806.400 lønmodtagere i Danmark.

Hvis udviklingen følger tidligere tendenser, vil de cirka 45.000 flere ledige ifølge Dansk Industri svare til, at der er tabt 64.000 job i Danmark.

Flere økonomer har også peget på, at der stadig vil være personer, som er opsagt med en eller tre måneders varsel, og som derfor ikke har meldt sig som ledige endnu. Det vil i så fald ske omkring 1. maj og 1. juli.

Også Dansk Industri advarer om, at der meget vel kan være flere, der kan miste deres ansættelse fremover.

- Vi forventer fortsat stigninger i ledigheden og fald i beskæftigelsen, i takt med at restriktionerne rammer dybere på virksomhedernes omsætning, siger vicedirektør Steen Nielsen.

- Over de seneste uger er forventningerne til omsætningen primært dykket blandt de virksomheder, som især lever af eksport.

- Det er alarmerende, i og med at knap 40 procent af de danske virksomheders omsætning kommer fra eksport, siger Steen Nielsen.