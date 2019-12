Efter konkurs og skattegæld: Eksmands firma arrangerer Zornigs foredrag

Den kendte debattør og forkæmper for de svage Lisbeth Zornig Andersen, der i sommer gik personligt konkurs grundet en skattegæld på 1,4 millioner, har fået en hjælpende hånd af sin tidligere mand Ole Palsgaard.

Selvom eksmanden normalt er i radiator-branchen stiftede han kort inden Lisbeth Zornigs personlige konkurs i august 2019 virksomheden Soft Talk Kommunikation Aps. Og her er Zornig og hendes mand Mikael Lindholm blevet ansat.

Formelt set står virksomheden som arrangør af Lisbeth Zornigs foredrag. Mikael Lindholm er ansat som kommunikationsrådgiver og sammen står de for den daglige drift.

Torben Bagge, der leder skatteafdelingen i TVC advokatfirma, er kritisk overfor konstruktionen, selvom man godt må lave den - så længe det er på markedsvilkår.

- Umiddelbart kunne man godt få den tanke, at det ikke er på markedsvilkår, fordi hun holder et foredrag og lader sin tidligere mands selskab tjene pengene, hvortil hendes nuværende mand kan sende en regning, siger han og tilføjer:

- Det virker til, at man her gør, hvad man kan, for ikke at betale en gæld til det offentlige og dermed bidrage til vores alles bedste via samfundskassen, siger han.

Tæt forhold til eksmanden Ole Palsgaard og Lisbeth Zornig har fire børn sammen. Selvom de blev skilt for 16 år siden, har de stadig et meget tæt forhold til hinanden, fortale Zornig til Kristeligt Dagblad i 2018. - Det, vi har sammen, er langt stærkere end et venskab. Vi er hinandens fortrolige, og næst efter min mand, Mikael, er Ole min tætteste sparringspartner i alle livets forhold. Vi holder altid jul og børnenes fødselsdage sammen alle sammen, altså også med vores nuværende ægtefæller. Ole var desuden toastmaster til mit bryllup med Mikael, og han har lige hjulpet os med at flytte. Det er helt naturligt, og der er ingen jalousi, sagde hun dengang.

Vanskeligt for Skat

Fordi Lisbeth Zornig er personlig konkurs, skylder hun stadig Skat 1,4 millioner kroner, og derfor kan det være muligt for myndighederne at inddrage noget af hendes løn. Men det bliver langt mere vanskeligt, når pengene ryger ind i eksmandens selskab, forklarer Per Nikolai Bukh, professor i økonomi og ledelse på Aalborg Universitet

- Hvis hun f.eks. får en million kroner for foredragene, så går de ind ét sted, og hvis hun så får 400.000 som løn i selskabet, så er det kun den del, Skat kan gøre krav i. Hvorimod de sidste 600.000 er landet et sted, hvor man ikke skylder Skat noget.

Hvis hun var fortsat med at lave foredrag uden eksmandens nye firma, havde Skat haft markant nemmere ved at få nogle af sine penge.

- Så var indkomsten kommet til hende, og så havde Skat en mulighed for at få sine penge tilbage i højere grad, siger han.

Zornig-sagen kort Lisbeth Zornig gik 5. august 2019 personligt konkurs med Huset Zornig grundet en skattegæld på 1,4 millioner kroner. Som en del af forretningen afholdte hun blandt andet foredrag. 12. juni 2019 stiftede hendes eksmand Ole Palsgaard firmaet Soft Talk Kommunikation Aps. Det står nu for at arrangere foredragene. Historien om Zornigs konkurs er blusset op igen, efter Ekstra Bladet kunne fortælle, at der op til Zornigs konkurs var blevet overført 700.000 kroner til hendes mand. Kurator Boris Frederiksen vil have pengene tilbage, mens Lisbeth Zornig og ægtefællen Mikael Lindholm mener, at der ikke er foregået noget problematisk, da der er tale om løn for udført arbejde.

Eksmand: - Det er sund fornuft

Ole Palsgaard er ikke meget for at kommentere den nye konstruktion, men han oplyser til Ekstra Bladet, at Lisbeth Zornig og manden Mikael Lindholm er ansat på almindelige vilkår. De står samtidig for den daglige drift.

- Der er ikke noget odiøst i det her. Det er sund fornuft. Det er måske en overdrivelse at sige, at det går godt, men det går fornuftigt, siger han om forretningen.

Til Ekstra Bladet skriver Mikael Lindholm i et overordnet mailsvar, at han er tilknyttet virksomheden som 'kommunikationsrådgiver'.

'Ole Palsgaard er iværksætter og erfaren virksomhedsleder, han så en mulighed for at skabe en kommunikationsvirksomhed med afsæt i Lisbeths og til dels mine kompetencer, efter Gældsstyrelsen lukkede Huset Zornig. Han så forhåbentligvis rigtigt, vi må se, virksomheden er kommet godt fra start, men er kun få måneder gammel, så der skal mere tid til for at vurdere, hvordan det udvikler sig.

Ekstra Bladet har forholdt ham og Ole Palsgaard kritikken fra Torben Bagge, men det har de ikke svaret på. Lisbeth Zornig har heller ikke svaret på vores henvendelser.