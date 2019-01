Efter kuldsejlet salg: Ørsted venter exit fra Radius i 2019

Ørsted arbejder videre med at skille sig af med elselskabet Radius, efter at et politisk flertal i Folketinget for nylig blokerede for et salg.

Energiselskabet forventer et exit i løbet af 2019, skriver Ørsted i sit årsregnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Salgsprocessen af Radius, der også talte et par andre mindre af Ørsteds selskaber, blev bremset i januar.

- Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at Ørsted ikke er den bedste langsigtede ejer af disse forretninger.

- Som en konsekvens har vi klassificeret forretningerne som aktiver bestemt for salg, og vi fortsætter med at undersøge mulighederne for at afhænde dem. Vi forventer et exit fra alle disse forretningsområder i løbet af 2019, skriver Ørsted.

Et exit kan for eksempel ske ved, at Ørsted udskiller Radius i et nyt selskab på børsen.

Staten er hovedaktionær i Ørsted, og opbakningen til salget smuldrede, da Socialdemokratiet og SF trak deres støtte.

Ørsted har siden sommeren 2018 arbejdet på at sælge Radius, der har omkring en million elkunder på Sjælland.

Socialdemokratiet var bekymret for, at en ny ejer - for eksempel en udenlandsk kapitalfond - ville hæve elpriserne.

Ørsted var meget langt fremme i salgsprocessen, og feltet af købere var afgrænset til et mindre antal.

Tilbage var ifølge Ørsted pensions- og forsyningsselskaber i Danmark og vestlige lande.

Ifølge Bloomberg News var der bud på omkring 26 milliarder kroner.

Efter Folketingets afvisning har flere analytikere dog påpeget, at Ørsted må acceptere en lavere pris, fordi feltet af købere er blevet mindre.

Socialdemokratiet er indstillet på et salg. Men det kræver, at Radius bliver forbrugerejet, eller at staten fortsat har størstedelen af aktierne.

I 2018 gav Radius og de to andre forretningsdele, der er til salg, et driftsoverskud på 1,1 milliarder kroner.

Det udgjorde omkring fire procent af Ørsteds samlede indtjening, viser årsregnskabet.