Efter legetøjsgigants konkurs: Sådan er du stillet

Der er ikke meget at gøre, hvis du ligger inde med gavekort til Fætter BR eller Toys'R'Us, medmindre du har købt med et internationalt kreditkort, oplyser Forbrugerrådet Tænk

Top-Toy er gået konkurs, og dermed lukker langt størstedelen af kædens forretninger, Fætter BR og Toys'R'Us ned med øjeblikkelig virkning, oplyser selskabet.

- Det vil være sådan at 53 butikker i Danmark, Sverige, Finland og Island vil forblive åbne indtil 31. december. Konkursen betyder, at vi ikke giver penge retur, samt at gavekort og Fætter BR-mærker desværre er værdiløse, siger Lars Bo Kirk, fungerende talsmand fra Top-Toy til Ekstra Bladet.

Til gengæld vil man kunne bytte én vare til en anden, fortæller Lars Bo Kirk, men har du gavekort eller Fætter BR-mærker liggende, er de altså lige til at smide ud. Og det er der ikke så meget at gøre ved, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

- Det har de desværre ret til. Private forbrugere er desværre ret dårligt stillet, når det kommer til konkurser, og derfor kommer man som regel bagerst i konkurskøen, når kurator skal fordele værdierne.

- Vil man have pengene retur på et gavekort, skal man melde sit krav til kurator, men sandsynligheden taler for, at der er meget få penge tilbage (når kurator har udbetalt til andre kreditorer, red.), og derfor vil det typisk være småpenge, man vil få ud af det, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

Kan være redning

Når et selskab er gået konkurs, er det kurator, der skal fordele midlerne mellem kreditorerne. Og her er det faktisk usædvanligt, at nogle butikker holder åbent.

- Jeg må indrømme, at denne her konstruktion (hvor nogle butikker efter konkursen holder åbent, red.) har jeg aldrig været ude for før. Men jeg fortolker det sådan, at de er erklæret konkurs, og alt hvad der handler om at bytte én vare for en anden, kan de håndtere, men når det handler om at udlevere penge, så bliver det et indgreb i konkursboet.

- Det (at nogle butikker holder åbent, så man kan bytte varer, red.) er faktisk en god service i forhold til, at det er en konkurs.

Efter legetøjs-konkurs: Her er de butikker, hvor du kan bytte

Er man så heldig, at man har købt sit gavekort med visse internationale betalingskort, kan man dog få sine penge hjem, fortæller Vagn Jelsøe.

- Det er sådan, at med mange internationale kreditkort, som for eksempel MasterCard, så vil der på det typiske kreditkort være tilknyttet en konkursforsikring, og så vil man kunne henvende sig til MasterCard og sige, at man har tabt 500 kroner på en konkurs eksempelvis. Og så vil de dække det.

Reparation

Der er dog også andre aspekter af konkursen - for eksempel, hvad du gør, hvis du har haft varer til reparation i enten Fætter BR eller Toys'R'Us, og de stadig ligger inde med din PlayStation.

- Man kan også blive ramt af konkursen, hvis man har købt noget, hvor der er en fejl på. Normalt vil man kunne gå ned i butikken og få det repareret eller ombyttet, men det kan man normalt ikke med en konkurs. Hvis det er sådan, at du har haft noget til reparation på grund af en effekt, og du endnu ikke har fået det udleveret, så kan du henvende dig til kæden og kræve at få din PlayStation udleveret.

- Det er så ikke sikkert, at den er blevet repareret, men eftersom det er din ejendom, har du faktisk krav på at få den udleveret, siger Vagn Jelsøe.

Ønsker du at indgive et krav om tilbagebetaling af for eksempel et ikke-indløst gavekort, kan du tage kontakt til kuratoren, der er advokatfirmaet Kromann Reumert.