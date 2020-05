Efter Mette F.s udmelding: - Det bliver et blodbad

Coronasituationen har skabt en global krise for luftfartsindustrien.

Og efter regeringens melding om, at man fraråder alle ikke-nødvendige rejser til andre lande end Tyskland, Island og Norge, ser det sort ud for kabineansatte og piloter i Danmark.

Det vurderer FPU, fagforeningen for kabineansatte og piloter i Danmark. Her frygter man et regulært blodbad blandt fagforeningens medlemmer.

Thilde Waast er formand hos Flyvebranchens Personale Union. Foto: Tariq Mikkel Khan

– Vi har advaret om, at corona-tiltagene vil kunne koste op mod 2000 arbejdspladser bare for kabineansatte og piloter. Nu må vi desværre nok opjustere dette tal. Det kommer til at blive et blodbad, siger FPU's formand, Thilde Waast i en pressemeddelelse.

Flypersonale på knæ for regeringen

Flere europæiske lande har meldt sig klar til snart at modtage turister igen. Det gælder blandt andet Grækenland, Spanien og Italien. Men i Danmark er meldingen en helt anden.

Thilde Waast påpeger, at Europa-Kommissionen har lagt op til at gå gang i turismen og håber derfor, at regeringen vil genoverveje beslutningen. Hvis ikke det sker, vil konsekvenserne være 'enorme'.

– Vi ser allerede nu en række lavprisselskaber, der begynder at sætte sig på markedet. Dagens beslutning kommer til at accelerere social dumping i dansk luftfart helt vildt, siger Thilde Waast og tilføjer:

– Regeringen må tage konsekvensen af denne de facto nedlukning af luftfart og tilbyde en ekstra hjælp både i forhold til lånemuligheder til selskaber og hjælpepakker.

Norwegian sender 5000 medarbejdere hjem

I slutningen af april meddelte SAS, at man som konsekvens af coronakrisen vil afskedige op mod 5000 fuldtidsansatte. Afskedigelserne svarer til lidt under halvdelen af det samlede antal fuldtidsansatte i det skandinaviske luftfartsselskab.

Også i udlandet er flyselskaberne ramt hårdt af krisen.

På grund af virusudbruddet har Icelandair i øjeblikket under 10 procent af det normale antal flyafgange. Her har man måttet afskedige omkring 2000 ansatte.

Det britiske lavprisselskab EasyJet har meldt ud, at man vil fyre 30 procent af sine 15.000 ansatte som følge af krisen, og hos hollandske KLM har 2000 ansatte mistet jobbet.