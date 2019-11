Efter millionkonkurs: Tv-kok kræver 336.000 af tidligere direktør

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

15. oktober begærede ledelsen i restaurantkæden Lêlê selskabet konkurs, men solgte kort efter kædens værdier til et nyt selskab. Tilbage står kreditorerne med et krav på 9,7 millioner kroner i konkursboet, viser en oversigt fra kurator over værdier i selskabet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

En af kreditorerne er tidligere direktør og medejer af selskabet Jimi Høgh Danielsen, som det nye Lêlê-selskab kræver 336.000 kroner af, fremgår det af oversigten fra kurator.

Det nye selskabs ejerkreds tæller blandt andre frontfigur Anh Lê, der blandt andet er kendt som kok i 'Go' morgen Danmark' på TV2, også Per Ulrik Andersen, der er blevet millionær på tøjvirksomheden Samsøe & Samsøe.

Ejerandel værdiløs

Jimi Høgh Danielsen stoppede som direktør for Lêlê 7. august, og ved konkursen blev hans ejerandel på ti procent værdiløs.

Han blev nemlig ikke inviteret med over i det nye selskab, fortalte han 17. oktober til Ekstra Bladet.

- Jeg må sige, at det er en overraskelse for mig, at selskabet går konkurs, og at der er startet et nyt uden mig. Jeg er også overrasket over at se endnu en restaurantkæde, som bare parkerer regningerne i det gamle og starter noget nyt. Det kommer bag på mig, sagde Jimi Høgh Danielsen.

Blandt andet på grund af sin nu værdiløse ejerandel, kræver han 1,7 millioner kroner af konkursboet, fortæller han. Han ønsker imidlertid ikke at kommentere, hvad kravet på de 336.000 kroner fra det nye selskab mod ham indebærer.

- Det er korrekt, at der er rejst et krav mod mig, men jeg har bestridt det, og det er nu en sag mellem mig og kurator. På nuværende tidspunkt ønsker jeg derfor ikke at kommentere det yderligere, siger Jimi Høgh Danielsen.

Hus forbi

Kurator Piya Mukherjee ønsker heller ikke at oplyse, hvad de 336.000 kroner dækker over. Onsdag oplyste hun, at hun ikke vidste, hvad kravet mod Jimi Høgh Danielsen indeholdt.

Hvorvidt hun sidenhen er blevet oplyst om, hvorfor blandt andre Anh Lê og den nye medejer Per Ulrik Andersen, mener at have 336.000 kroner til gode hos Jimi Høgh Danielsen, ville hun lørdag ikke svare på.

Også Per Ulrik Andersen og Anh Lê melder via deres pressebureau hus forbi, når det kommer til at forklare, hvorfor det nye selskab kræver 336.000 kroner af den tidligere direktør. De ønsker ikke at kommentere den verserende sag, lyder det.

I det store billede er kravet mod Jimi Høgh Danielsen dog småpenge. Det er nemlig kun lykkedes for kurator at finde værdier for 856.154 kroner i konkursboet, og kreditorerne står dermed til at måtte vinke farvel til 8.885.490 kroner.