Efter skandaleår: Boeing-topchef stopper

Flyproducenten Boeings administrerende direktør, Dennis Muilenburg, stopper med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser flyproducenten ifølge nyhedsbureauet AFP.

55-årige Muilenburg erstattes af Boeings bestyrelsesformand, David Calhoun.

Det sker ifølge Boeing i et forsøg på at 'gendanne tilliden', skriver AFP.

Det er kun knap to måneder siden, at Muilenburg oplyste, at han trods to fatale flystyrt havde i sinde at blive på sin post. Det fortalte han under en høring i et udvalg i Repræsentanternes Hus 30. oktober.

To dødsulykker

Boeing 737 MAX-flyene har siden marts været underlagt flyveforbud over hele verden på grund af de to dødsulykker i Indonesien og Etiopien inden for fem måneder.

Den seneste ulykke skete i Etiopien i marts, da et fly af den type fra Ethiopian Airlines styrtede seks minutter efter start fra Addis Abeba med 149 mennesker om bord.

Godt fire måneder tidligere styrtede et Boeing 737 MAX-fly fra Lion Air 13 minutter efter start fra Indonesiens hovedstad, Jakarta. Alle 189 passagerer om bord omkom.

I oktober kom det frem, at fejl og mangler på et særligt kontrolsystem var en afgørende årsag til, at flyet styrtede ned ud for den indonesiske kyst. Det konkluderede Indonesiens transportsikkerhedsudvalg. Systemet er designet til at hjælpe piloter med at holde den rigtige flyvevinkel.