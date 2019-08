Efter skilsmisse: Hun er verdens tredjerigeste kvinde

49-årige MacKenzie Bezos er blevet verdens tredjerigeste kvinde, efter skilsmissen med Amazon-stifteren, Jeff Bezos, er blevet en realitet.

Det skriver Forbes.

Selvom hun nu har en formue på 37 milliarder amerikanske dollars, hvilket svarer til knap 250 milliarder danske kroner, så ændrer det dog ikke på, at eksmanden forbliver verdens rigeste mand. Så store beløb taler vi om.

Han har nu en formue på knap 800 milliarder danske kroner, hvilket er omkring 85 milliarder kroner mere end nummer to på listen - Microsoft-grundlæggeren Bill Gates.

Aktier fordelt

Parret havde sammen 16 procent af Amazons aktier, og de er nu blevet fordelt. Skilsmisse-aftalen gik kort sagt ud på, at MacKenzie Bezos fik fire procent, mens Jeff Bezos fik de resterende 12. Selvom hun nu er den næststørste aktionær i Amazon, kommer hun ikke til at blande sig i ledelsen, da Jeff Bezos beholder stemmeretten for hendes aktier.

Selvom det allerede i starten af året blev kendt, at Bezos-parret skulle skilles, er det først nu, at overførslen af Amazon-aktierne er sket.

De eneste to kvinder, som nu er rigere end MacKenzie Bezos, er L’Oréal-arvingen Francoise Bettencourt Meyers med en formue på 360 milliarder kroner, og Walmart-arvingen Alice Walton, der har en formue på knap 340 milliarder kroner.

Til sammenligning har Danmarks rigeste - Anders Holch Povlsen - en formue på 41,6 milliarder kroner.

MacKenzie Bezos er blevet en del af kampagnen 'Giving Pledge', hvorfor hun nu har forpligtet sig til at donere halvdelen af sin formue til velgørenhed.