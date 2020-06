Efter sløv april: Boligsalget i maj var 30 procent over normalen

Efter en sløv april måned med færre handler end normalt blev maj stik modsat en måned med mere aktivitet end vanligt.

Det viser foreløbige tal fra Boligsiden, der indhenter statistik om aktivitet på boligmarkedet.

Der er særligt salget af villaer og rækkehuse, der er steget i maj efter at have været under vanligt niveau i april.

Boligsiden inddeler handler på boligmarkedet i fire hovedgrupper: Villaer, rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger.

I april var situationen, at der manglede lidt over en tiendedel af de salg af villaer og rækkehuse, der normalt har været i april de seneste fem år. Samtidig var der en tredjedel færre ejerlejligheder, hvor der blev lukket et salg.

Imens bragede salget af fritidsboliger såsom sommerhuse derud af.

I maj har der været flere salg over hele fronten. Salget af ejerlejligheder er næsten tilbage til et gennemsnitligt niveau for de seneste fem år.

Der er også blevet lukket en femtedel flere handler med rækkehuse og villaer end normalt.

Og salget af fritidshuse fortsætter sin flugt fra det normale niveau. I flere af ugerne er der blevet solgt over 500 fritidshuse. De seneste fem år er der aldrig solgt over 300 fritidshuse på en uge i maj.

Lægger man det hele sammen, har der været 30 procent flere salg i maj i år, end der gennemsnitligt er blevet solgt i maj de seneste fem år.

Det har været mere end nok til at hente det tabte fra april.

I april blev solgt cirka 450 boliger og fritidshuse færre, end der gennemsnitligt er blevet solgt i april de seneste fem år. I maj blev der solgt cirka 2200 flere boliger og fritidshuse end gennemsnittet for maj de seneste fem år.

De mange handler bekræftes af mæglerkæden EDC, der oplyser, at man her slog sin rekord for flest salg i maj. Rekorden var fra 2005. De mange salg her er især drevet af salg af sommerhuse.

EDC påpeger i en pressemeddelelse, at en eventuelt stigning i ledigheden som følge af coronakrisen kan sænke appetitten på at gå ud og købe en ny bolig.