Efter store bøder: Berygtet revisor får karantæne

Hans firma er blevet ransaget af Bagmandspolitiet, han har fået bøder for grove overtrædelser af reglerne, og så er han blevet kylet ud af revisorernes brancheforening.

Derudover har han haft selskaber ledet af narkobagmænd, hårdkogte bandefolk og økonomiske svindlere på kundelisten.

Alligevel har en af landets mest berygtede revisorer, 64-årige Kim Hersland, hidtil uhindret kunne fortsætte sit arbejde.

Men nu er det slut.

I sidste uge tabte han således en sag i Østre Landsret, der betyder, at han fratages sin godkendelse i to år. Det fremgår af afgørelsen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

- Jeg har slet ikke noget at sige, lyder det fra Kim Hersland, da Ekstra Bladet ringer ham op for en kommentar til afgørelsen.

Flere store bøder

Faktisk fik Kim Hersland allerede i 2016 - som den første revisor i ti år - frakendt sin godkendelse af Revisornævnet.

Det skete, efter at nævnet havde idømt ham bøder for samlet 400.000 kroner for blandt andet at sløre en klients økonomiske forhold, brud på tavshedspligten samt overtrædelser af uafhængighedssreglerne.

Men revisoren ankede frakendelsen til domstolene og kunne derfor fortsætte sit arbejde.

I sidste uge stadfæstede landsretten dog Revisornævnets fire år gamle afgørelse. Og det har skabt glæde hos revisorernes brancheforening FSR, som i 2016 ekskluderede Kim Hersland.

- Der er ingen tvivl om, at når en revisor forbryder sig mod uafhængighedsreglerne, så ser vi med særdeles stor alvor på det. For det er selve kernen i revisorernes troværdighed. Derfor er det meget tilfredsstillende, at den her sag nu er afsluttet, siger FSR-direktør Charlotte Jepsen.

Vil ændre loven

For snart et år siden kunne Ekstra Bladet afsløre, at Kim Hersland - efter at have anket frakendelsen fra Revisornævnet - underskrev regnskaber for selskaber, hvor direktørerne er dømt for grov kriminalitet.

Omtalen fik erhvervsminister Simon Kollerup (S) til at kalde det 'et samfundsmæssigt problem', at en frakendelse i Revisornævnet på den måde kunne udskydes.

Og nu er der fremsat et forslag om ændring af revisorloven, der skal behandles senere på måneden.

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man fire år efter sådan en afgørelse fortsat kan arbejde som revisor. Det støder mig, sagde erhvervsminister Simon Kollerup (S), da Ekstra Bladet forelagde ham sagen om Kim Hersland. Foto: Stine Bidstrup

Stemmes forslaget igennem, vil det fremover være muligt at fratage en revisors godkendelse midlertidigt, allerede når sagen verserer i Revisornævnet.

Og hvis en frakendelse fra Revisornævnet efterfølgende ankes videre i systemet, skal domstolene indenfor fire uger tage stilling til, om revisoren midlertidigt skal miste godkendelsen frem mod en endelig kendelse.

- Vi er meget tilfredse. Det handler om revisorbranchens omdømme og troværdighed, og den værner vi om, siger FSR-direktør Charlotte Jepsen om lovforslaget.

Direktør i omstridt selskab

I den seneste tid er det ikke kun jobbet som revisor, der har skabt opmærksomhed omkring Kim Hersland.

Han er nemlig også finansdirektør og bestyrelsesmedlem i den meget omtalte koncern Northcapital, som hævder at eje ædelsten for flere milliarder kroner.

Men som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet er Northcapital trods de store armbevægelser gang på gang havnet i problemer.

Erhvervsstyrelsen har tvangsopløst to af koncernens selskaber, ligesom der netop nu verserer en efterforskning hos politiet i Tyskland med ledende personer fra Northcapital som omdrejningspunkt.

