Efter store klø: Kraftige kursstigninger

Mens man de seneste dage har måttet konstatere voldsomme kursfald ligesom alle andre steder i verden, så har det danske C25-indeks torsdag taget noget af en revanche.

De største danske aktier stiger således samlet med 1,5 pct. her klokken 13 – tidligere på dagen var man helt oppe på 2,6 pct.

- Vi er i en situation, hvor vi de sidste dage har oplevet en masse uro på markedet, og corona spreder sig hastigt, men det betyder ikke, at man ikke også vil se modreaktioner. I dag er det sådan, og så kigger investorerne omvendt på tingene, siger aktienanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank og fortsætter:

En puster

- Enhver reaktion medfører også en modreaktion, og nogle dage sker det, som vi ser i dag, hvor vi får en puster. Det er også et udtryk for, at markederne har haft en stor styrke i en lang persiode. Men der skal ikke meget til for at gøre investorerne nervøse.

Derudover nævner han to andre faktorer, som har spillet ind på dagens optur i C25-indekset. At DSV er kommet ud med et flot regnskab, og at Vestas har købt japanske samarbejdspartnere ud af vindmølleselskab. Sidstnævnte er steget med knap syv procent her klokken 13.

- Kursudviklingen på den enkelte dag er afhængig af investorernes humør, og der er store udsving på markedet. Vi står foran mange begivenheder, der giver nervøsitet, og nogle dage ender det godt, mens andre gange ender det skidt, lyder det opsummerende fra Jacob Pedersen.

Coronanedtur

Blodrøde tal har ellers de seneste dage været reglen frem for undtagelsen parallelt med, at flere og flere lande har måttet skærpe coronarestriktionerne for at få bugt med voldsomt stigende smittetal.

Mens Danmark i modsætning til mange andre europæiske lande i lang tid har kunnet modstå store fald på det toneangivende C25-indeks, var turen nu også kommet til os.

Onsdag sluttede det danske C25-indeks med et fald på 2,6 procent, hvilket betød, at det næsten var faldet med fem procent på to dage.

Europa

I Tyskland og Frankrig, hvor der er indført nye, meget skrappe restriktioner, endte det med store dyk onsdag. Det tyske DAX-indeks faldt med 4,2 procent, mens det franske CAC-indeks faldt med 3,4 procent. Det europæiske aktieindeks, Stoxx 600, faldt med tre procent, hvilket er det laveste niveau siden maj.

Torsdag klokken 13 ligger de alle med et mindre fald.

Emmanuel Macron: Frankrig lukker helt ned

I USA dykkede S&P 500-indekset med 3,5 procent. Det er det største fald siden 11. juni. Nasdaq tog et dyk på 3,7 procent, mens Dow Jones faldt med 3,4 procent.