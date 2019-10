Efter Tivoli-episode: Går i krig med Louis Vuitton

Italiensk skodesigner, der har boet i Danmark i ti år, har sagsøgt den franske modemastodont Louis Vuitton, der som modsvar har et erstatningskrav klar

En bemærkelsesværdig sag skal i dag for Sø- og Handelsretten.

Den 40-årige italienske designer Roberto de Majo, der driver et lille bæredygtig sko-firma i Danmark, hvor han har boet de sidste ti år, har sagsøgt den franske modegigant Louis Vuitton.

Igennem sit mærke Rich-Ycled laver han sko ud af gammelt tøj, som han så sælger videre. I nogle tilfælde har han brugt materialer fra Louis Vuitton, hvilket repræsentanter fra den franske modegigant kke har været tilfredse med.

I den forbindelse han han følt sig så generet, at han har sagsøgt dem. Ikke for noget beløb, men i stedet skal de anerkende hans ret til at designe sine sko, som han vil. Det viser sagens såkaldte påstandsdokumenter, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Advokaterne for Louis Vuitton har blandt andet svaret igen med et erstatningskrav på knap en halv million kroner.

- Sagen har gjort mig meget ked af det, og det har været frustrerende. Jeg går ikke op i profit - hvis det var tilfældet ville jeg arbejde med noget andet, siger den passionerede designer til Ekstra Bladet.

Tivoli

Helt konkret udspringer sagen fra en episode i Tivoli i oktober 2018. Her havde Roberto de Majo en lille biks, hvor han havde omkring 200 sko til salg. To af dem var blandt andet lavet med Louis Vuitton-materialer, og de stod som udstillingsmodeller foran butikken.

- Men det var kun en lille del af skoen, som var lavet med materialer fra Louis Vuitton, siger Roberto de Majo, der samtidig mener, at man ikke kan være i tvivl om, at det ikke er et produkt lavet af Louis Vuitton.

Artiklen fortsætter under billedet...

Et par af skoene, som hele striden omhandler. Ifølge Roberto de Majo, drejer sagen som om fire par sko i alt. Foto: Roberto de Majo

Her bliver han konfronteret af en 'arrogant' repræsentant fra Louis Vuitton, som kræver, at skoene bliver fjernet. Han har også en ansat fra Tivoli med sig.

Undercover-kunder

Kort efter får han et advarselsbrev og bliver ifølge eget udsagn kontaktet af Louis Vuitton flere gange, men i samråd med sin advokat Julian Rosencrone von Benzon nægter han at rette ind. Han får også besøg i sin butik i Malmø af folk fra Louis Vuitton, der køber et par af hans sko som almindelige kunder.

- Jeg har været i den her branche i mange år. Jeg kender reglerne, og det vil jeg ikke finde mig i.

Han truede derfor med at sagsøge dem, hvis ikke de stoppede. Den trussel gjorde han så alvor af.

- Bare fordi de er magtfulde og har mange penge, betyder det ikke, at vi skal acceptere, hvad de siger. Vi må forsvare det, som vi har ret til. Hvis ikke vi gør det, vil det være begyndelsen til enden, siger han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Louis Vuittons danske advokat Jeppe Brogaard Clausen. Derudover oplyser Tivoli, at man 'følger sagen tæt', men derudover ønsker man ikke at kommentere sagen.

Ifølge Roberto de Majo er hans forretningsmodel en del af en verdensomspændende trend, der tager sit udgangspunkt i "eco-fashion", hvor Louis Vuittons produkter genanvendes med en miljømæssig fordel. Foto: Linda Johansen

Kræver halv million

Louis Vuitton er ejet LVMH, som er et fransk multinationalt konglomerat af luksusvarer med hovedkvarter i Paris. Sidste år havde de en omsætning på 47 milliarder euro, hvilket svarer til knap 350 milliarder kroner. Derudover har de 120.000 ansatte. Til sammenligning havde Roberto de Majo en omsætning på 1,3 millioner kroner.

Modegiganten kræver, at Roberto de Majo betaler dem helt nøjagtigt 66.000 euro, hvilket svarer til knap en halv million kroner. Det dækker både et såkaldt vederlag, en erstatning for markedsforstyrrelse og en godtgørelse.

Derudover skal Roberto de Majo destruere alle produkter, der har varemærker fra Louis Vuitton på sig. Han må heller ikke bruge dem som reklame eller markedsføring.

Udover skoene er Louis Vuitton også utilfredse med nogle t-thirts, som Roberto de Majo har designet med gamle materialer. De er dog ikke en del af den italienske designers søgsmål, da han anerkender, at materialerne ikke er ægte.

Ifølge Louis Vuitton er skoene, som de har købt fra Roberto de Majo som almindelige kunder, også baseret på kopi-varer. Det viser analyser, som de har lavet. Men det er Roberto de Majo ikke enig i.