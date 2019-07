Efter trekantsdrama: Slut mellem Zobel og tobaksarving

Erik Stener Færch er stadig gift med hollandsk kvinde, som han dog efter eget udsagn kæmper for at blive skilt fra

- Jeg er stadig sammen med Erik. Vi ser bare ikke hinanden så tit.

Sådan sagde Henriette Zobel for mindre end to uger siden til Ekstra Bladet, som kort forinden havde truffet Erik Stener Færch i byretten under et længe ventet retsopgør.

54-årige Erik Stener Færch lod forstå, at forholdet var forbi, men havde ikke lyst til at uddybe det over for Ekstra Bladet.

Nu bekræfter Henriette Zobel bruddet over for ugebladet Her&Nu.

- Det er slut, siger hun.

Den tidligere topmodel og nuværende meditations- og yogalærer har været en del af Danmarks jetsetmiljø i årtier. Hun var to gange gift med erhvervsmand og godsejer Peter Zobel, som døde 3. september forrige år efter flere års lungesygdom.

Det var derfor med stor glæde, at hun i vinteren sidste år erklærede, at hun og tobaksarvingen, hvis far skabte millioner bl.a. på aktier fra det hedengangne Skandinavisk Tobakskompagni, havde slået pjalterne sammen.

Erik Stener Færch foran Københavns Byret for nylig. Han har siden 2007 været bosat i Portugal Foto: Ekstra Bladet

En engel

Før parret sprang ud, tog Ekstra Bladet dem mere eller mindre på sengen, da Erik Stener Færch i september parkerede sin fars gamle direktions-Mercedes ved Zobels opgang på en af Københavns mest fashionable matrikler. Få øjeblikke efter hoppede den storsmilende kvinde og hendes logrende, hvide hund, Buddha, ind i bilen og kørte væk.

Henriette Zobel og vuffer på vej ind i Erik Stener Færchs bil. Foto: Ekstra Bladet

Da havde Erik Stener Færch gennem en periode på Facebook lovprist Henriette Zobel som en engel, der havde hjulpet ham igennem ’de mørkeste timer’ af hans liv. Han var, som Ekstra Bladet afslørede, blevet sparket ud af sin mors selskab som administrerende direktør.

Han havde også valgt at forlade sin kone, Petronella Maria Adriana Bos, som blev noget overrasket, da hun i Se og Hør kunne læse, at hendes mand nu var sammen med Henriette Zobel.

De to er nemlig ikke skilt. Det fastslår Erik Stener Færch over for Ekstra Bladet, at han fortsat arbejder på.

Ligeledes lader han forstå, at han og hans mors selskab ved navn SF-Gruppen - en bugnende pengetank med en egenkapital på godt 300 mio. kr. - har indledt en pengejagt mod hans kommende ekskone.

Man vil ifølge Erik Stener Færch kradse et tocifret millionbeløb, som har skaffet hans mor en skattesag på halsen, ind hos Petronella Adriana Maria Bos, som i øvrigt er hans mors niece.

Henriette Zobel er single igen. Foto: Linda Johansen

Han har nogle udfordringer

Mens Petronella Adriana Maria Bos ifølge egen udlægning tilsyneladende fortsat levede i lykkelig uvidenhed om sin mands forhold til Henriette Zobel, glædede Zobel sig i Ekstra Bladet i september over sit og Erik Stener Færchs forhold.

- Jeg er da kun glad for, at han roser mig og synes, jeg har kunnet gøre noget godt. Og det synes jeg er det vigtigste. Så vil jeg helst blande mig uden om alt det der (de interne stridigheder i Tineke Færchs selskab, red.), sagde Henriette Zobel, som uddybede, at hun bl.a. hjalp den to år yngre ven med meditation.

Zobel ønsker over for Her&Nu ikke at uddybe, hvorfor parret er gået hver til sit.

- Han har nogle udfordringer, og det er virkelig synd for ham. Jeg er ikke i stand til at vurdere, før det er for sent, siger den 56-årige kvinde, som selv har haft sit at kæmpe med.

Efter i april 2017 at blive taget for spirituskørsel har hun offentligt stået frem og fortalt om sit liv som alkoholiker.

Uenige om brud

Ekstra Bladet har også efter historien i Her&Nu forsøgt at få Henriette Zobels kommentarer til bruddet - indtil videre uden held.

'Jeg har ikke lyst til at kommentere Henriettes udtalelser,' skriver Erik Stener Færch i en besked til Ekstra Bladet.

Han har ikke noget imod at omtale Petronella Adriana Maria Bos i lidet flatterende vendinger.

Den hollandske kvinde, som på papiret fortsat er hans viv, fortalte i januar i år til Se og Hør, at hun og Erik Stener Færch i maj året forinden besluttede at holde en pause 'fordi vores ægteskab var belastet af, at han kæmper med nogle problemer, som er for private til, at jeg vil uddybe dem'.

Hvornår samlivet ophørte, er Petronella Adriana Maria Bos og Erik Stener Færch som meget andet uenige om.

'Der er ikke tale om pause i ægteskabet', fastslår, Erik Stener Færch, som tilføjer en række påstande om sin kommende ekskone, som Ekstra Bladet i skrivende stund ikke har haft mulighed for at konfrontere kvinden med.

Petronella er tavs

Ifølge Erik Stener Færch var det slut i april 2017 - altså et år før, Petronella Adriana Maria Bos hævder, at parret tog en pause.

Petronella Adriana Maria Bos udtrådte ifølge registreringshistorikken i CVR - Det Centrale Virksomhedsregister - af bestyrelsen i Tineke Færchs selskab i maj 2017 - altså en måned efter, at hendes og Erik Stener Færchs forhold ifølge hans udlægning ophørte.

Erik Stener Færch er overbevist om, at tovtrækkeriet om skilsmissen med Petronella Adriana Maria Bos skyldes et ønske fra kvindens side om 'at opnå rent økonomiske fordele'.

Ekstra Bladet har adskillige gange ad flere forskellige kanaler forgæves forsøgt at få Petronella Maria Adriana Bos til at forholde sig til dramaet.