Efter tv-koks konkurs: Skat jagter millioner

Gældsstyrelsen har rejst krav for 3.937.452 kroner mod konkursboet efter restaurantkæden Lêlê, der i midten af oktober begærede sig konkurs.

Kravets størrelse blev fremlagt tirsdag til et kuratorvalgsmøde i Sø- og Handelsretten i København, hvor Ekstra Bladet var tilstede.

Trods konkursen kører restauranterne, med tv-kokken Anh Lê i spidsen, ufortrødent videre, da værdierne i selskabet blev solgt videre.

Ny kurator

Gældsstyrelsen er med 3,9 millioner kroner den største kreditor i konkursboet. Og skattefar er ikke tilfreds.

Anledningen til mødet var nemlig et ønske fra styrelsen om at få sat den nuværende kurator, Piya Mukherjee, fra bestillingen.

Styrelsen er utilfreds med processen omkring salget af selskabets aktiver. Blandt andet set i lyset af, at firmaets skattegæld accelererede kraftigt i månederne op til konkursen.

- I maj måned var der en gæld til styrelsen (Gældsstyrelsen, red.) omkring 500.000 kroner, men i oktober måned var gælden vokset til fire millioner kroner. Vi vil derfor gerne have indsigt i, hvordan den relativt store gæld til styrelsen er opbygget over ganske få måneder.

- Det ser ud til, at selskabet helt er stoppet med at betale skat op mod konkursen, sagde advokat Rune Derno fra Kammeradvokaten, der repræsenterede Gældsstyrelsen til mødet.

På mødet kom det også frem, at kreditorernes samlede krav mod konkursboet nu er steget fra 9,7 millioner kroner til 12,3 millioner kroner.

Solgt for billigt

Udover, at skattegælden pludselig tog fart op mod konkursen, undrer Gældsstyrelsen sig også over salget af selskabets værdier til et nyt selskab, hvor Per Ulrik Andersen, millionær på blandt andet tøjvirksomheden Samsøe & Samsøe, ejer 50 procent af aktierne.

Selskabets værdier er blevet solgt for billigt, mener styrelsen.

- Handlen er sket mellem parter, der kender hinanden, varelageret er ikke blevet vurderet, og andelen er handlet til under andelsværdien, sagde Rune Derno fra Kammeradvokaten.

'Andelen' henviser til en andelslejlighed til erhverv på Østerbrogade 56 i København, som Jyske Bank havde pant i.

Kurator Piya Mukherjee har fundet værdier i konkursboet svarende til 856.154 kroner, og hun forsvarede blandt andet overdragelsen med, at det var vigtigt, at et salg gik stærkt, så man ikke behøvede at lukke restauranterne ned for en periode.

Der var ikke flertal for at indsætte en ny kurator på mødet.

Help PR

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i Anh Lê på telefon og mail. Hun er ikke vendt tilbage. Desuden har Ekstra Bladet kontaktet Help PR, som hidtil har svaret på hendes vegne, men tv-kokken ønsker tilsyneladende ikke at udtale sig. I stedet er der kommet et skriftligt svar fra Per Ulrik Andersen gennem bureauet, hvor han meddeler, at han ikke er inde over driften, men han skriver:

'Da jeg blev introduceret for LêLê kort før konkursen, var virksomhedens store problem, at de havde en skattegæld. Det var også årsagen til, at ledelsen i det gamle Lêlê indgav en egen konkursbegæring.'

'Jeg har givet en samlet pris på 5,5 mio. kr. for hele virksomheden, så den kunne overleve og medarbejdernes jobs sikres. Overdragelsen blev accepteret af konkursboet, og siden har Anh og jeg blot kæmpet videre for at redde LêLê.'