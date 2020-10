Ekspert: - Jeg tror det bliver rigtig svært

Bankekspert forventer ikke, at Anders Fogh Rasmussen skal sove dårligt om natten, efter han er blevet sagsøgt for sin rolle i konkursramt lettisk bank

Sammen med otte andre højtstående personer i den nu konkursramte lettiske bank PNB Banka, er Danmarks tidligere statsminister og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen blevet sagsøgt ifølge det lettiske medie LSM.

Sagsøgeren er utilfredse kreditorer, som med kuratoren Vigo Krastiņš i spidsen, vil have Anders Fogh og Co. til at stå til regnskab for 32 mio. euro, der blev tabt på - ifølge dem - mistænkelig vis op til konkursen.

Men ifølge bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull bliver det umiddelbart svært for de utilfredse kreditorer at få gjort Anders Fogh Rasmussen erstatningspligtig. Ligesom det har været tilfældet i Danmark, når Finansiel Stabilitet har gået efter bankledelser i krakkede foretagender.

- I Danmark er det kun lykkedes én gang at komme igennem med sådan en sag. I sagen om Amagerbanken valgte den anklagede bestyrelse at indgå et forlig. I den her sag er det et organ, der er nummeret over bestyrelsen, så jeg tror det bliver rigtig svært at løfte den. Politiet i Letland er heller ikke gået videre med sagen, siger han.

Nu reagerer Anders Fogh: 'Det er meget usædvanligt'

Kommer efter én

Fogh har været næstformand for den omstridte banks såkaldte uafhængige råd siden starten af 2018. De har holdt øje med bestyrelsen og stemt for bankens forretningsstrategier og andre vigtige beslutninger. Men hvis der er blevet taget dårlige beslutninger, så er det stadig svært at ramme ham.

- For at han overhovedet nogensinde kan blive erstatningspligtig skal der være årsagsforbindelse mellem hans skadegørende handling, og så det tab, som dem der sagsøger ham, har tabt.

Han er ikke overrasket over, at konkursboet tager sagen op.

- En kurator skal prøve alting for at se, om han kan få nogle penge frem til kreditorerne. Han kan ikke bagefter sidde og sige, at det prøvede jeg ikke, siger han.

- Sagen viser, hvor vigtigt det er, at man tænker sig om, når man er i en bank. Man skal være sikker på, at det man gør, er rigtigt, og det er de rigtige, man er sammen med. Ellers kommer der nogen efter en, siger han.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar til sagen af kuratoren Vigo Krastiņš.