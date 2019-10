Endnu en bank indfører negativ rente

Det kan fremover også koste penge at have penge stående hos Spar Nord

Spar Nord følger andre danske banker og indfører negative indlånsrenter for både privat- og erhvervskunder. Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Konkret betyder det, at renten på private indlån på mere end 750.000 kommer til at lyde på -0,75 procent. Dermed lægger banken sig op ad en tilsvarende udmelding fra Jyske Bank, hvor det også koster penge at have mere end trekvart million stående på kontoen.

Ændringerne hos bankerne skyldes den negative indlånsrente hos Nationalbanken, hvor bankerne skal betale for at have penge stående. Og den regning sender de altså videre til kunderne.

Også på erhvervsindlån sættes renten til minus 0,75 procent hos Spar Nord.

- Det står efterhånden fuldstændig klart, at de negative renter ikke er et forbigående fænomen. Nationalbankens indskudsbevisrente har nu været negativ stort set uafbrudt siden 2012, og med de seneste tiltag fra ECB og den yderligere sænkning af indskudsbevisrenten ser de negative renter ud til at fortsætte i en lang periode fremover, siger bankdirektør Lars Møller i pressemeddelelsen.

Ifølge Spar Nord er renten baseret på personer, så en husstand med to voksne vil godt kunne have halvanden million stående til nul procent i rente.

Den negative rente omfatter ikke pensions-indeståender, oplyser banken.