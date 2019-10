Endnu en bank indfører negativ rente

Ringkjøbing Landbobank vil ligesom Jyske Bank og Sydbank kræve betaling for store indskud på bankkontiene

Ringkjøbing Landbobank indfører ligesom flere andre banker negative renter for privatkunder.

Det er kunder med over to millioner kroner, der bliver berørt af ændringen.

Det oplyser banken i sit regnskab for tredje kvartal, der er offentliggjort onsdag.

Ændringen betyder, at kunder vil skulle betale en negativ rente på 0,75 procent af deres indestående, der ligger over to millioner kroner.

Dermed følger banken i hælene på Jyske Bank og Sydbank, der også har indført et lignende tiltag.

Jyske Bank har varslet, at indskud over 750.000 kroner vil skulle betale en negativ rente fra 1. december.

For kunder i Sydbank er det indeståender over 7,5 millioner kroner, der bliver ramt af en negativ rente.