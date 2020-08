Entreprenør starter intern efterforskning af prestigebyggeri

Ved du noget om sagen eller tilfælde af groft byggesjusk, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk.

Ejer og entreprenør på et prestigebyggeri af et knap 90 meters højhus på Amager mener at være blevet ført bag lyset af et datterselskab.

Det oplyser ejer og entreprenør Bach Gruppen i en pressemeddelelse.

'Vi er rystede over, at en leverandør angiveligt systematisk har ført os bag lyset, og derfor har vi valgt at iværksætte en omfattende, intern undersøgelse og engageret eksterne, professionelle efterforskere samt vores rådgivende ingeniører, for at få dem til at undersøge sagen til bunds.

'Hver en sten i den her sag skal vendes, og de ansvarlige skal stilles til ansvar,' udtaler Finn Bach, grundlægger af Bach Gruppen, i pressemeddelelsen.

Det er datterselskabet BG Beton, som moderselskabet mistænker at have leveret fejlagtig beton til byggeriet af højhuset.

'Den interne undersøgelse og efterforskning kommer på baggrund af foreløbige prøveresultater fra Teknologisk Institut, som stærkt indikerer, at personer i datterselskabet BG Beton har forfalsket eller afgivet ukorrekte fakturaer, følgesedler og bestillingssedler i forbindelse med leverancer af beton til byggeriet i 2018,' lyder det i pressemeddelelsen.

90 meter

Sagen bunder i tvivl om styrken i betonfundamentet til et knap 90 meters højhus på Amager.

Ekstra Bladet kunne for nylig afsløre, at Bach Gruppen i foråret blev meldt til politiet af Københavns Kommune, da selskabet ikke kunne redegøre for, hvorfor det tilsyneladende havde brugt en anden type beton, end den som rådgivningsfirmaet Norconsult havde foreskrevet, og som lå til grund for byggetilladelsen.

Foreløbige prøver af fundamentet udført af Teknologisk Institut viser, at dele af betonen er af en langt ringere styrke end det, Bach Gruppens rådgivere Norconsult foreskrev, og som blev godkendt af Københavns Kommune.

Foreløbig undersøgelse

Teknologisk Instituts rapport er dog foreløbig, og eksperter har dermed heller ikke endnu kunnet vurdere, hvorvidt fundamentet har nogen negativ indvirkning på bygningens sikkerhed.

Ifølge Bach Gruppen har foreløbige undersøgelser dog vist, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen sikkerhedsmæssig risiko ved byggeriet.

'Bach Gruppen er kendt og respekteret for kvalitetsbyggeri, og vi kan på ingen måde have beskyldninger om noget andet hængende over os. Derfor er det os magtpåliggende at få sagen undersøgt til bunds og udrydde enhver tvivl om kvaliteten af byggeriet og den beton, vi har brugt,' udtaler Finn Bach.

Teknologisk Institut er fortsat i gang med at undersøge prøver fra fundamentet, og Københavns Kommune har allerede bestilt flere prøver, end hvad der til at starte med var aftalt med instituttet.