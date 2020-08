Erhvervs-gigant med kæmpe overskud: Beholder coronamillioner

Trods et overskud på 1,2 milliarder kroner nægter Danfoss at betale 67 millioner kroner i statsstøtte tilbage. Minister opfordrer til samfundssind

De stod med hatten i hånden, da der skulle uddeles statsstøtte til nødlidende virksomheder under coronakrisen. Men bistandsmodtageren viste sig at være en milliardær, som nu beholder de 67,8 millioner i statsstøtte.

Termostatvirksomheden Danfoss, som netop har leveret det flotte regnskab, afviser nemlig at betale statsstøtten tilbage, oplyser selskabet og henviser til, hvor glade de er for støtten.

'Vi har i tre måneder, hvor markedssituationen var særdeles usikker, gjort brug af aftalen, og det betyder, at vi har kunne holde vores medarbejdere om bord.' oplyser Mikkel Thrane, Head of Group Media Relations i Danfoss i et skriftligt svar.

'Robust resultat'

I årets første seks måneder præsterede termostatvirksomheden at lave et overskud på 1,2 milliarder kroner. Det viser halvårsregnskabet, som de præsenterede med ordene 'robuste resultater på trods af COVID-19'.

Danfoss har samtidig fået godkendt coronastøtte for helt præcist 67.833.400,24 kroner alene frem til 22. juni 2020, viser Ekstra Bladets aktindsigt. De penge ligger bedre i virksomheden end i statskassen ifølge Danfoss.

'Det er vi glade for, og det er vi sikre på tjener alles interesse,' skriver Mikkel Thrane.

Betal pengene tilbage

Men Socialdemokratiets erhvervsordfører opfordrer nu Danfoss til at betale millionerne tilbage til statskassen.

- Jeg synes, det ville være et udtryk for samfundssind, og det kan godt være, der er andre, som har mere brug for det, siger Orla Hav (S).

Andre virksomheder med gode coronaregnskaber, som Mærsk og Royal Unibrew har allerede valgt at tilbagebetale de offentlige støttekroner. Bryggerivirksomheden slap dog først grebet om støttekronerne, da Ekstra Bladet spurgte ind til regnskabet og statsstøtten.

Begejstret erhvervsminister

Det vækker også glæde hos erhvervsminister Simon Kollerup (S), når støtten bliver betalt frivilligt tilbage.

- Det er et godt eksempel på det samfundssind, dansk erhvervsliv har udvist under hele coronakrisen, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Når virksomheder betaler coronastøtte tilbage, så giver det ifølge ministeren mulighed for at hjælpe flere.

- Det styrker fællesskabet og betyder, at vi som land har flere kræfter til at hjælpe dem, der har brug for det en anden gang, forklarer ministeren.

Her er spørgsmålene, Danfoss ikke vil svare på Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Danfoss, som kun har givet et svar på mail. Det har derfor ikke været muligt at få svar på disse spørgsmål: - Har Danfoss behov for coronastøtte med et overskud på 1,2 milliard? - Mener Danfoss, deres overskud skal finansieres med offentlige coronastøttemidler, som er tiltænkt nødlidende virksomheder? - Erhvervsminister siger, det er samfundssind at tilbagebetale coronastøtte, hvis man ikke har behov for det. Udviser Danfoss samfundssind ved at lade danskerne betale for deres overskud? - Har Danfoss måtte fyre medarbejdere direkte relateret til den økonomiske situation i virksomheden grundet COVID-19? - Var Danfoss gået konkurs uden støtten? Vis mere Luk

Heller ingen kommentarer fra Martin Rossen

Nyansatte Martin Rossen, Senior Vice President, Group Communication & Reputation, der kommer fra en stilling som stabschef i sStatsministeriet og særlig rådgiver for Mette Frederiksen, har været med til at lave hjælpepakkerne, som Danfoss nu nyder godt af. Han har ingen kommentarer til sagen.